Sicurezza a Urbino: Incontro del Comitato Provinciale con i sindaci per contrastare i furti

Urbino ha ospitato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, guidata dal Prefetto Emanuela Saveria Greco. L’incontro si è tenuto su richiesta del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, Stefano Parri, in risposta a una serie di furti in appartamento che hanno interessato diversi comuni della zona.

Tra i partecipanti, oltre al Prefetto, erano presenti il Viceprefetto Vicario Antonio Angeloni, il Vice Questore Vicario di Pesaro e Urbino Marco Chiacchera, e i Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Hanno partecipato anche i Sindaci dei 12 comuni appartenenti all’Unione.

Il Prefetto ha illustrato che, nonostante il numero complessivo dei reati sia rimasto costante negli ultimi anni, in alcune località come Urbino si è registrata una diminuzione. Tuttavia, la concentrazione di atti criminosi in determinati periodi ha impattato sulla percezione di sicurezza tra i cittadini. Per questo, ha sottolineato l’importanza di rafforzare sistemi di videosorveglianza e migliorare l’illuminazione pubblica, suggerendo alle amministrazioni di collaborare per posizionare telecamere lungo le principali vie di accesso.

Le forze di polizia hanno messo in evidenza la necessità della collaborazione dei cittadini per denunciare i crimini, essenziale per individuare i responsabili. Si è concordato che i Sindaci hanno un ruolo fondamentale nel sensibilizzare la popolazione e promuovere iniziative a sostegno della sicurezza.

L’incontro si è rivelato proficuo, con i Sindaci che hanno espresso gratitudine per la rapida risposta del Prefetto e per l’impegno delle forze dell’ordine nella protezione del territorio.