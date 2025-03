SOTTRAE DEI PACCHI DESTINATI AD UNA GIOIELLERIA CORRIERE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Calderara di Reno (BO): I Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno denunciato un 35enne straniero, residente in Provincia di Bologna, per furto aggravato e per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera. L’uomo infatti, durante il suo servizio di corriere in sub-appalto, ha prelevato dei pacchi, in diverse circostanze, per poi caricarli sul proprio furgone. Tutto nasce dalla querela sporta dall’amministratore delegato di una ditta di logistica e spedizioni internazionali, il quale in sede di denuncia, ha dichiarato ai Carabinieri di essersi accorto della mancanza di alcuni pacchi, in quanto mai giunti al legittimo destinatario. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato le indagini, in particolare analizzando il lavoro del corriere, anche grazie all’aiuto del sistema di video sorveglianza, ed hanno trovano nella disponibilità del 35enne, un pacco con all’interno due orologi di lusso destinati ad una gioielleria, del valore di 13.000,00 euro circa. Successivamente, i militari hanno restituito la merce all’avente diritto, mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.