Tirana, Michele Muratori in Albania per la missione OSCE: San Marino tra gli osservatori delle elezioni parlamentari

Il Consigliere Michele Muratori rappresenterà San Marino alla Missione di Monitoraggio Elettorale dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), che si terrà in Albania in occasione delle elezioni parlamentari dell’11 maggio.

Muratori parteciperà insieme a circa 100 osservatori internazionali provenienti da 31 Paesi, impegnati in un’attività di osservazione elettorale organizzata in collaborazione con l’Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR).

Nei due giorni precedenti al voto, gli osservatori prenderanno parte a briefing a Tirana, durante i quali riceveranno informazioni dettagliate da esperti sul contesto politico, mediatico e sociale del Paese. Incontreranno inoltre rappresentanti dell’amministrazione elettorale, della società civile, candidati e membri dei partiti politici.

Nel giorno delle elezioni, gli osservatori saranno distribuiti in diversi seggi sul territorio albanese, per monitorare lo svolgimento della votazione. Il giorno successivo, verrà fornita una valutazione ufficiale dell’intero processo elettorale, basata sugli impegni democratici sanciti dal Documento di Copenaghen del 1990 dell’OSCE.

I criteri fondamentali su cui si baserà la valutazione includono: correttezza e libertà delle procedure di voto, equità del contesto elettorale, accesso ai media e trasparenza nella comunicazione dei risultati. Un focus particolare sarà riservato all’introduzione, per la prima volta, del voto all’estero e alle recenti modifiche al sistema elettorale albanese.

In un contesto politico fortemente polarizzato, la missione valuterà anche se il processo garantisce pari opportunità ai candidati, libertà di stampa, indipendenza dell’informazione e integrità complessiva del voto.

Questa tornata elettorale rappresenta un momento cruciale per l’Albania, anche alla luce dei negoziati in corso per l’adesione all’Unione Europea. San Marino, con la presenza del Consigliere Muratori, riafferma il proprio impegno a favore della democrazia e della cooperazione internazionale.