Torna la Notte Rosa, il 5-7 luglio scatta ‘Weekend Dance’

Su 110 chilometri di costa e nei borghi 120 eventi musicali

RIMINI, 02 LUG – Dopo la sbornia da Tour de France, è tutto pronto in Romagna per la 19/a edizione della Notte Rosa.

Centoventi gli eventi dai borghi alla costa per il prossimo weekend accomunati dallo slogan Weekend Dance. Nel fine settimana dal 5 al 7 luglio, dai borghi alla costa, le piazze si trasformeranno in una grande discoteca a cielo aperto.

“Dobbiamo essere contenti e orgogliosi – ha commentato a margine della presentazione l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini -. Dopo il Tour de France, dopo gli Open d’Italia di golf e i tanti eventi sportivi che hanno caratterizzato la primavera e l’inizio dell’estate, si parte alla grande con la stagione estiva. Entriamo nel vivo con la Notte Rosa e credo che al di là di questo weekend sarà un’estate positiva, toccando ferro e incrociando le dita”. I palchi saranno calcati da artisti come Blanco, Annalisa, Dargen D’Amico, Calcutta, Rosa Chemical, Gaia, Raf. E poi ancora la Mirko Casadei Big band, i Santa balera con Moreno il Biondo e Ludovico Einaudi. Non mancheranno poi il tradizionale show pirotecnico e i concerti all’alba, passando per i settant’anni di Romagna Mia. Protagonista sarà anche il liscio, candidato dalla Regione Emilia-Romagna a diventare patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. Nel 2024 ricorre il 70/o anniversario di Romagna mia, colonna portante della storia musicale del territorio, composta da Secondo Casadei.

Ansa