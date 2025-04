Un luglio ricco di iniziative e visite guidate per la Rocca e il Museo Archeologico di Verucchio

Verucchio. Nel mese di luglio la Rocca del Sasso e il Museo Archeologico di Verucchio hanno in programma numerose visite guidate e iniziative per accompagnare i visitatori alla scoperta delle ricchezze presenti all’interno del Museo e delle curiosità e i segreti legati alla casata dei Malatesta. Ripartono gli aperitivi e i picnic dal Balcone del Sasso, torna il delitto al castello con Nero Malatesta, inaugura una nuova mostra temporanea all’interno della fortezza malatestiana e le visite abbinate di Rocca e Museo al giovedì e alla domenica mattina.

Nel mese di luglio la Rocca e il Museo sono aperti tutti i giorni nei seguenti orari: la Rocca dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 e il venerdì sera rimarrà aperta fino alle ore 22 (ultimo ingresso alle ore 21 con la visita guidata Rocca Noir). Il Museo Archeologico dalle 10 alle 18.

Le numerose proposte della Rocca Malatestiana:

Ogni giovedì del mese di luglio e domenica 14 e 28 luglio alle ore 10 è in programma “Tra cielo e pietra: la Rocca del Sasso e il dominio dei Malatesta”, una visita guidata alla scoperta di una delle fortificazioni meglio conservate della dinastia malatestiana dell’intera vallata. La guida accompagna i visitatori nelle varie sale della Rocca, ancora oggi interamente visitabile, dai seminterrati fino alla stupenda terrazza panoramica sulla vetta del mastio che si affaccia su chilometri di costa e di colline, dal promontorio di Gabicce ai monti dell’Alta Valmarecchia.

Ogni venerdì alle ore 21 torna Rocca Noir, la visita a lume di candela per rivivere i misteri e le suggestioni, tra passaggi segreti, celebri amori e leggende del borgo di Verucchio. Nei mesi di luglio e agosto dalle ore 19, è possibile gustare un picnic sullo spalto della Rocca. I cestini picnic sono preparati dai diversi ristoranti del Borgo: Kiss my Piada’s, la Bottega di Flavia, la Madia e Tiee.

Domenica 7 luglio alle ore 10 è in programma “Intrighi e Passioni alla corte dei Malatesta”, una visita guidata speciale dedicata alle donne, i cavalier, l’arme, gli amori malatestiani.

Sabato 13 luglio alle ore 20.30 torna “Nero Malatesta”, un delitto al castello con cena a buffet realizzata da Flavia de La bottega di Flavia. Una serata all’insegna del mistero e del divertimento all’interno della meravigliosa Rocca del Sasso. Attraverso un gioco di ruolo i partecipanti devono scoprire l’assassino e raggiungere obiettivi individuali guidati da un master vestito in abito d’epoca. L’evento è rivolto ai maggiorenni e verrà svolto solamente al raggiungimento del numero minimo, mentre la prenotazione deve essere effettuata entro martedì 9 luglio.

Domenica 14 luglio alle ore 10 è in programma Degustazioni in Grotta con “I sapori dell’antico borgo”, un mix perfetto che abbina il fascino della storia medievale a prodotti tipici e vini locali con degustazione all’interno delle suggestive grotte della Madia.

Dal 21 luglio al 31 agosto le sale della Rocca ospitano “Itinerari viaggianti: esplora, sogna, scopri”, una mostra d’arte a cura del collettivo artistico Ko.Art. Un percorso espositivo all’interno delle splendide mura della rocca, in cui si spazierà tra quadri, sculture, installazioni, fotografie e poesie di vari artisti. Il tema che fa da filo conduttore a tutto l’itinerario è il viaggio, nella sua accezione più ampia. L’inaugurazione è prevista per domenica il 21 luglio alle ore 18. A seguito di una breve e dinamica presentazione, verrà offerto un piccolo aperitivo per celebrare insieme l’inizio di questo viaggio.

Infine, ogni giorno dalle ore 17 alle ore 20, è possibile gustare un aperitivo nella magica cornice della Rocca e del borgo di Verucchio, ammirando un panorama mozzafiato nell’ora più suggestiva. Il prezzo per aperitivo è a coppia e include anche l’ingresso in Rocca.

Le visite guidate del Museo Archeologico:

Ogni giovedì e domenica 14 e 28 luglio alle ore 11.30 e domenica 21 luglio alle ore 10 è in programma “Racconti dall’Aldilà”, una visita guidata all’interno del Museo Archeologico alla scoperta della civiltà villanoviana che si insediò a Verucchio all’incirca tremila anni fa.

Domenica 7 luglio alle ore 11.30 torna “Lungo il filo del sacro. Donne e sacerdotesse”, un viaggio intrigante e misterioso fra le donne di rango dell’antico villaggio villanoviano.

Domenica 21 luglio alle ore 11.30 è in programma “L’anima raccolta delle cose. Viaggio nel museo Micro”. Un viaggio nel microcosmo del Micro per cercare, cercare, cercare fino a ritrovarsi nelle storie che gli oggetti esposti saranno in grado di suggerirci, evocare. All’interno del Micro puoi trovare frammenti di cose suddivisi per scomparti e reparti come “L’Ospedale dei soldatini” o “La Bacheca degli oggetti viaggiati”, reperti di viaggi più o meno esotici che gli amici di Geminiani gli spediscono attraverso misteriosi e inaspettati plichi postali.

I biglietti delle visite e delle iniziative sono acquistabili online su shop.atlantide.net nelle sezioni dedicate alla Rocca e al Museo Archeologico.