Un nuovo defibrillatore donato al Comune di Coriano, collocato nel foyer del teatro CorTe dalla compagnia “Starr.. Insieme” e dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta

Coriano, 15 luglio 2024 – Da oggi è presente a Coriano un nuovo defibrillatore automatico (DAE). Posizionato in un punto facilmente visibile all’ingresso del foyer del teatro CorTe, l’apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore, sarà fruibile nei casi di necessità per le tantissime persone che frequentano la stagione teatrale e i numerosi eventi patrocinati dall’Amministrazione durante l’anno. Una opportunità preziosa anche per i visitatori del museo del Sic collegato all’edificio storico di via Garibaldi.

Il defibrillatore è frutto del ricavato dello spettacolo di varietà della compagnia “Starr…insieme” svoltosi lo scorso aprile al teatro CorTe con la partecipazione di vari attori e personaggi del territorio tra musica, canto, esibizioni di ritmica e artistica e tanto altro. Una serata patrocinata dall’amministrazione che ha visto il coinvolgimento della Parrocchia di Santa Maria Assunta.

Alla inaugurazione di questa mattina, per il comune di Coriano erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori Roberto Bianchi e Anna Pazzaglia, Sergio Tombini per la compagnia “Starr.. Insieme” ,don Osvaldo Caldari e, in rappresentanza del teatro in cui si è svolto l’evento dello scorso aprile, Daniele Dainelli della Compagnia Fratelli di Taglia.

“E’ un dono importante e prezioso per i cittadini e per i tanti ospiti che in svariate occasioni culturali e di intrattenimento vengono a Coriano – hanno detto gli Amministratori comunali – per cui ringraziamo la compagnia ‘ Starr.. insieme” sempre presente sul territorio con momenti di svago e intrattenimento, e la grande disponibilità di don Osvaldo Caldari. Un gesto di elevato senso civico che può rivelarsi estremamente efficace nei casi di malore improvviso dovuto a crisi cardiaca quando un intervento immediato può fare la differenza”.

Il defibrillatore automatico del teatro CorTe è il quarto presente a Coriano. Gli altri sono posizionati sotto i portici del municipio in piazza Mazzini, alle scuole medie e al Palasic.

Comune di Coriano