Under 15. Bulgaria-San Marino 8-0

La squadra Under 15 di San Marino, guidata da Matteo Magnani, ha affrontato una partita difficile contro una Bulgaria fisicamente imponente. I Biancazzurrini hanno subito lo svantaggio nei primi minuti, con la Bulgaria che ha segnato su azione da corner. Dobrev ha brillato per la Bulgaria, segnando due volte nel primo quarto d’ora, mentre Durolari e Vasil Ivanov hanno ampliato il vantaggio bulgaro prima della fine del primo tempo, portando il punteggio a 6-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo, Magnani ha apportato significative modifiche alla squadra, riuscendo a creare un equilibrio maggiore in campo. San Marino ha sfiorato il gol con un tiro di Bucchi che ha lambito la traversa, mentre la Bulgaria ha continuato a segnare con Dobrev. Nonostante una prestazione meno dominante della Bulgaria nella seconda metà, San Marino ha migliorato il suo gioco, creando opportunità e andando vicino al gol con Cervellini e Bucchi. Tuttavia, la Bulgaria ha trovato il gol anche nella ripresa, con Popov che ha segnato in un’azione di contropiede.

Prima della fine della partita, Battazza di San Marino si è distinto con un’azione offensiva che ha portato a un pericoloso colpo di testa. Il prossimo impegno per i Biancazzurrini è contro l’Armenia, previsto per lunedì 4 dicembre. Dopo la partita contro la Bulgaria, la squadra ha avuto una giornata di relax, visitando il Parco Archeologico di Pafo a Cipro, una pausa benvenuta per prepararsi alla prossima sfida e accumulare esperienze significative sia in campo che fuori.