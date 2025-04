Uomo in stato confusionale taglia la coda al suo cane. Il povero Max ora dovrà affrontare anche un percorso psicologico

Un episodio di violenza nei confronti di un animale si è verificato a Modena, dove un uomo ha mutilato il proprio cane, un border collie di nome Max, utilizzando un coltello da survival di grosse dimensioni. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l’uomo si trovava in stato confusionale quando ha agito, tagliando la coda del cane davanti a un bar, sotto gli occhi di passanti e del titolare del locale.

Le persone presenti hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle guardie zoofile dell’Oipa di Modena, che sono intervenute sul luogo. All’arrivo, le forze dell’ordine hanno trovato il cane ricoperto di sangue e in stato di choc, con la coda mozzata. Max è stato immediatamente sottoposto a sequestro e trasportato in una clinica veterinaria per le cure del caso.

L’uomo coinvolto è stato denunciato per maltrattamento di animali. La vicenda ha suscitato attenzione su casi di crudeltà verso gli animali e sulla necessità di interventi rapidi da parte delle autorità in situazioni di emergenza. Max, noto per il suo carattere mansueto, dovrà affrontare un percorso di riabilitazione non solo fisico, ma anche psicologico.