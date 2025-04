Uomo sorpreso a urinare davanti una scuola elementare a San Leo, sanzionato dai carabinieri

Un episodio si è verificato giovedì mattina nei pressi di una scuola elementare di San Leo, quando un uomo di 61 anni residente a Riccione è stato sorpreso mentre si urinava all’esterno dell’edificio scolastico. La presenza di alcuni bambini ha attirato l’attenzione del personale scolastico, che ha immediatamente chiamato i carabinieri della Compagnia di Novafeltria.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno identificato l’uomo, risultato senza precedenti penali. L’uomo ha spiegato di aver fatto una sosta per un bisogno fisiologico, senza rendersi conto che il luogo fosse inappropriato. Nonostante la giustificazione, è stato comunque sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, come previsto dalla normativa vigente.

Restano aperti alcuni quesiti sulla motivazione del suo spostamento fino a San Leo in un orario e in una zona sensibilmente frequentata da minori. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze del fatto.