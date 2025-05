Valentino Rossi battezza la piccola Gabriella: eleganza vista mare e tanti “4”

Quando c’è Valentino Rossi di mezzo, anche un battesimo diventa un piccolo evento da copertina. E se i numeri parlano, allora il 4 è quello che fa da filo conduttore alla storia: Gabriella, secondogenita del campione e di Francesca Sofia Novello, è nata il 4 gennaio, la sorellina Giulietta il 4 marzo, e il battesimo si è celebrato – ovviamente – domenica 4 maggio, a quattro mesi tondi dalla nascita.

La giornata è iniziata con la cerimonia religiosa e si è spostata poi in una location da sogno sul mare della Romagna, dove amici e parenti hanno celebrato con un pranzo raffinato, immersi in un’atmosfera curata nei minimi dettagli. Dai centrotavola floreali rosa e bianchi fino ai calici in tinta, nulla è stato lasciato al caso.

In bianco anche mamma, figlie e diversi invitati: look coordinati, scarpette bon ton, fiocchi e dettagli beige per armonizzare il tutto. A fare da padrino, lo storico amico Uccio, fedele compagno di mille corse e ora anche di momenti più familiari.

Il menù? Da manuale della cucina romagnola rivisitata con gusto: spaghetti al brodetto, grigliata di pesce e bollicine a volontà, con un tocco contemporaneo come lo spritz all’aperitivo. Il tutto documentato con qualche scatto sui social, come da tradizione. Ma senza svelare i volti delle bambine: privacy prima di tutto, come già fatto per Giulietta.

La famiglia Rossi-Novello ha così celebrato un altro momento speciale, tra affetti sinceri, scenografie eleganti e un pizzico di glamour. E come sempre, con uno stile che sa unire sobrietà e presenza scenica. Proprio come il Dottore in pista.

Tutte le immagini sono state tratte dal profilo Instagram di Francesca Sofia Novello