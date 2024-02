Victor San Marino – Carpi 1-1. A D’Este risponde Cortesi

Victor San Marino – Carpi: a D’Este risponde Cortesi

24’ giornata Serie D – Girone D 2023/2024 Victor San Marino – Carpi 1-1

Victor San Marino (4-4-2)

Gattuso, Lombardi, De Queiroz (28’st Onofri), De Santis, Benvenuti G. (33’st Morelli), Bertolotti, Lattarulo, Sabba, Sollaku (19’st Villanova), Arlotti, D’Este (19’st Lozza).

A disposizione: Pazzini, Carlini, Haruna, Deme Serigne, Buffa Allenatore: Stefano Cassani

Carpi (4-3-2-1)

Lorenzi; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Forapani, Mandelli, Tentoni (25’st Gerbino); Cortesi (32’st Rossi); Saporetti, Sall (35’st Arrondini). (Viti, Frison, Beretta, Larhrib, Tcheuna, Zucchini). Allenatore: Serpini.

A disposizione: Viti, Frison, Beretta, Larhrib, Tcheuna, Zucchini. Allenatore: Cristian Serpini

Arbitro: Carlo Virgilio

Assistenti: Mattia Bettani – Francesco Pirola

Ammoniti: De Queiroz (V) – Arlotti (V) 47’ st Espulsi:

Marcatori: D’Este (V) 7’ p.t. – Cortesi (C) 22’ p.t.

STADIO DI ACQUAVIVA –

La Victor si presenta con una formazione rivisitata non solo negli uomini ma anche nel modulo. Cassani schiera un inedito 4-4-2 con il giovane Gattuso alla sua prima da titolare al posto del neo-papa? Pazzini. Torna titolare anche D’Este e la sua presenza si fa subito sentire. I biancazzuri partono decisi come non accadeva da qualche partita e, dopo un buon intervento di Gattuso su Saporetti, e? proprio il bomber a portare in vantaggio i padroni di casa al 7’ con un abile tocco di piatto al volo su corner calciato dalla sinistra di Sabba. La partita e? giocata a ritmi elevati e il Carpi esercita una forte pressione alla ricerca del pari. L’occasione giusta arriva al 22’ quando Cortesi lasciato solo in partenza colpisce di testa e mette alle spalle di Gattuso un corner calciato dalla sinistra. La Victor resiste al forcing degli emiliani anche grazie a Gattuso che respinge l’ennesima conclusione di uno scatenato Cortesi. Verso la fine del primo tempo la spinta degli ospiti rallenta e gli uomini di Cassani sfiorano il nuovo vantaggio su una punizione di Sabba deviata in corner dalla. Squadre negli spogliatoi dopo 3 minuti di recupero.