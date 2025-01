Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma a Loreto Serie D femminile: La Titan Services ospita Ravenna

Serie B masch. Per il prossimo turno di campionato, la PromoPharma scende a Loreto. Giocherà nel posticipo, domenica 24 marzo alle 17. “Con i marchigiani al Pala Casadei perdemmo al tie-break – ricorda Marco Ricci, coach dei titani – e vorremmo rifarci a casa loro anche perché da qui a fine campionato dobbiamo cercare di portare a casa punti, soprattutto con squadre vicine in classifica. Loro basano il loro gioco sull’opposto Torregiani. Dovremo tenerlo d’occhio ma, soprattutto, cercheremo di esprimere il nostro gioco, con tutte le nostre qualità, limitando i difetti. Stiamo arrivando in quel momento della stagione nel quale la palla “deve” cadere nel campo degli avversari. Ora fare punti conta più che mai”. Tutti gli elementi sono a disposizione del coach ad esclusione del centrale Zonzini. Arbitrano Ruben Cioffi (1°) e Guido Ventre (2°).

Classifica. Begin Volley Collemarino 45, 4 Torri Ferrara 40, Sabini Castelferretti 38, La Nef Osimo 38, Paoloni Macerata 29, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 27, Loreto 23, PromoPharma 21, Potenza Picena 20, Pietro Pezzi Ravenna 17, Querzoli Forlì 16, Novavetro San Severino Marche 15, Lube Civitanova 13.

Prossimo turno (giornata 20). Loreto – PromoPharma. Domenica 24 marzo, ore 17, a Loreto.

Serie D femm. Non c’è due senza tre. La Titan Services vuole provare a fare suo questo detto e, dopo le vittorie contro Bagnacavallo e Longiano, vuole calare il tris nell’incontro casalingo di sabato prossimo con il Mosaico Ravenna. “Ma non sarà per facile – avverte coach Stefano Sarti. – Ravenna è una squadra molto giovane ed è la più alta del campionato, con grandi individualità fisiche e tecniche e una brava allenatrice in panchina. All’andata noi giocammo molto male e loro dominarono per almeno in tre set dei quattro giocati. Stavolta vorremmo fare bene anche perché si tratta della penultima partita casalinga del campionato. Se dovessimo conquistare tre punti saliremmo al quinto posto in classifica e non sarebbe male ma per farcela dovremo giocare a ritmi molto alti, proprio come abbiamo fatto nelle ultime partite”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 52, Figurella Rimini 44, Fulgur Bagnacavallo 42, Ke Car Volley Rimini 37, Mosaico Ravenna 25, Titan Services 23, Alfonsine 23, Unica Volley Riccione 23, Idea Volley Santarcangelo 22, Longiano 13, Junior Coriano 13, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 19): Titan Services – Mosaico Ravenna. Sabato 23 marzo, ore 19, a Serravalle.

Nella foto: Stefano Sarti, allenatore della Titan Services.

San Marino, 20 marzo 2024