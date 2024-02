VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ PromoPharma battuta a Ravenna. Serie D femminile/ la Titan Services sconfitta in casa da Alfonsine

Serie B masch Pietro Pezzi Ravenna – PromoPharma 3 a 1 (19/25 25/20 25/21 25/23) Arbitri: Fabiana Salvatore (1°) e Rosalba Santoniccolo. Il girone di ritorno della PromoPharma inizia con una sconfitta. I titani sono stati battuti per 3 a 1 in quel di Ravenna dalla Pietro Pezzi. Non cerca scuse coach Marco Ricci: “Abbiamo vinto con grande tranquillità il primo set. Poi abbiamo incominciato a subire il gioco “sporco” avversario fatto di pallonetti e attacchi in mezzo al muro. Ci siamo persi mentalmente e abbiamo smarrito il senso tecnico e tattico della partita che stavamo giocando. Abbiamo commesso anche tanti errori in battuta, segno che eravamo mentalmente fuori dal match perché non riuscivamo a recuperare il nostro gioco. Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a far giocare alla squadra la partita per come l’avevamo preparata. E’ vero che eravamo senza le due bande titolari, Frascio e Benvenuti, ma dovevamo fare di più”.

Tabellino Pietro Pezzi. Zama 2, Oliva 14, Minniti 7, Baroni 19, Cardia 18, Giugni 3, Marchini (L1), Fiorini 1, Rizzi, Ciccorossi. N.E. Aldini, Anconelli, Cerquetti (L2). Ace 2. Battute errore 7. Muri punto 11. All. Federico Rizzi.

Tabellino PromoPharma. Rondelli, Kiva 23, Zonzini 7, Marcovecchio 13, Ricci 7, Bernardi 7, Rizzi (L1), Paganelli 2, Muccioli, Carigi. N.E. Frascio, Borghesi, Bacciocchi (L2). Ace 3. Battute errore 13. Muri punto 11. All. Marco Ricci.

Classifica. Begin Volley Collemarino 31, Sabini Castelferretti 31, 4 Torri Ferrara 30, La Nef Osimo 29, Loreto 21, Paoloni Macerata 20, Potenza Picena 13, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 13, Querzoli Forlì 13, Pietro Pezzi Ravenna 13, Lube Civitanova 13, PromoPharma 12, Novavetro San Severino Marche 10.

Prossimo turno. PromoPharma – 4 Torri Ferrara. Sabato 17 febbraio, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services – Alfonsine 1 a 3 (15/25 25/27 25/23 18/25). Cade in casa anche la Titan Services battuta fra le mura amiche del Pala Casadei per 3 a 1 dall’Alfonsine. “Siamo partite male, completamente assenti nel primo set – spiega coach Stefano Sarti a fine match. – Ho provato a cambiare qualcosa verso la fine della ripresa e, avendo visto qualche reazione, ho tenuto lo stesso assetto anche nel secondo parziale che abbiamo perso ai vantaggi per una qualche errorino di troppo da parte nostra. Abbiamo portato a casa il terzo set ma nel quarto abbiamo pagato lo sforzo prodotto: siamo partite male 3/7 e non abbiamo più recuperato. Abbiamo assenze sulle bande e in palleggio e, oggettivamente, facciamo fatica. In questo momento non possiamo fare di più. Siamo in una fase difficile dalla quale dovremo tirarci fuori insieme”.

Tabellino Titan Services. Menicucci 2, Filippi 2, Rossi 5, Casadei 2, Ricci 18, Pasolini (L1), Muccioli 9, Balducci 12, Cesarini 1, Tura 8, Pedrella, Zanotti. N.E. Grossi (L2), Ugolini. All. Stefano Sarti.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 38, Fulgur Bagnacavallo 33, Figurella Rimini 31, Ke Car Volley Rimini 24, Alfonsine 18, Unica Volley Riccione 18, Mosaico Ravenna 17, Titan Services 15, Idea Volley Santarcangelo 12, Longiano 10, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno: Ke Car Volley Rimini – Titan Services. Sabato 17 febbraio, ore 20.30, a Rimini.

Nella foto: Yan Kiva.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 11 febbraio 2024.