La Victor San Marino alla Viareggio Cup con i fratelli Benvenuti

La Victor San Marino comunica che i fratelli Giacomo e Tommaso Benvenuti, classe 2006, sono stati aggregati alla squadra del Sassuolo che partecipera? alla 74° edizione del prestigioso della Viareggio Cup.

Il “Viareggio” e? una delle piu? importanti manifestazioni internazionali per la categoria Under 18 ed e? motivo di grande orgoglio per la Victor avere due calciatori impegnati nella compagine emiliana vincitrice, tra l’altro, delle due ultime edizioni.

L’evento vedra? impegnate 24 squadre, 9 italiane e 15 straniere, suddivise in 6 gironi ed iniziera? lunedi? 12 Febbraio. Nella prima giornata il Sassuolo, inserito nel Gruppo A1, affrontera? i turchi del Galatasaray. A Giacomo, Tommaso ed al Sassuolo va il sostegno di tutta la Victor San Marino.