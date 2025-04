APAS San Marino. Tiger adottato da Patrizia, una conclusione che dà speranza e scalda il cuore

Tiger è dolce, educato e affettuoso ma, nonostante tutti i suoi pregi, nessuno si accorgeva di lui. Non è un cucciolo e la sua è una taglia media, ma il suo cuore non ha mai smesso di sperare e quando ormai sembrava che nulla potesse cambiare, è arrivata Patrizia che, incrociato il suo sguardo, non ha esitato un attimo.

Ha visto in Tiger il bisogno d’amore, la sfrenata contentezza per una passeggiata e la delusione nel rimanere solo.

Patrizia ha subito compreso che Tiger aveva da offrire più di quanto si potesse immaginare.

Oggi Tiger ha una casa, un morbido divano, attenzioni e carezze da un’amica che lo rispetta. Nei suoi occhi non c’è più l’attesa, ma solo felicità.

Grazie Patrizia, perché adottare un cane adulto è un gesto silenzioso ma potentissimo, è trasformare una vita, cambiare il finale ad una storia già scritta. Una conclusione che dà speranza e scalda il cuore.

Gli addetti ed i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore. Buona Vita Tiger!