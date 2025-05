Bellaria Film Festival: Un weekend ricco di ospiti: Isabella Torre, Angela Fontana, Giovanni Tortorici, Lois Patiño, Isabella Ragonese, Irene Dionisio, Antonietta De Lillo, Violetta Bellocchio

Si chiudono le proiezioni dei film in concorso

Il sabato di Bellaria Film Festival propone una giornata densa di film, con le proiezioni degli ultimi titoli in concorso, ma anche di momenti di dialogo e riflessione.

Ultimo dei film in concorso per il Casa Rossa Internazionale è Ariel, racconto misterioso e poetico firmato da Lois Patiño, tra i rappresentanti del Novo Cinema Galego (ore 15.00, Cinema Astra – Sala Hera).

Due le proiezioni per il Concorso Casa Rossa. Diciannove, esordio alla regia di Giovanni Tortorici, racconto di formazione su un ragazzo che si sposta cercando un suo sogno, uscito in sala con Fandango dopo l’esordio in Orizzonti a Venezia 81. Ad introdurre il film in sala insieme al regista, sarà presente anche la produttrice Agustina Costa Varsi (ore 17.30, Cinema Astra – Sala Hera).

Sarà poi la volta di Basileia di Isabella Torre, che presenterà il film accompagnata da Angela Fontana, tra le protagoniste del film, e dalla produttrice Lea Pedri Stocco: un racconto tra il realismo e il mitologico ambientato nell’Aspromonte (Cinema Astra, Sala Hera, ore 21.00).

La proiezione sarà preceduta da un talk con Isabella Ragonese, tra le attrici più apprezzate della sua generazione, che racconterà la sua evoluzione come attrice, tra ruoli dal forte impegno sociale e una femminilità fuori dagli schemi. Sarà inoltre proiettato Murmur di Irene Dionisio, di cui Isabella Ragonese è protagonista: cortometraggio che trae ispirazione dal celebre monologo di Nina de Il gabbiano di Anton ?echov.

Numerose anche le proiezioni del Concorso Gabbiano, con l’anteprima mondiale di Elegy of the Enemy, alla presenza dei registi Federico Lodoli e Carlo Gabriele Tribbioli, film girato nell’Afghanistan governato dai talebani, e a seguire La montagna magica di Micol Roubini, in cui la regista segue le storia di un ex miniera d’amianto di Balangero, nei pressi di Torino, rimasta attiva dal 1918 al 1990 (ore 17.00, Palazzo del Turismo); Le prime volte, proiettato alla presenza delle registe Giulia Cosentino e Perla Sardella, corto con protagoniste due adolescenti di un collegio degli anni Cinquanta, e Così Com’è di Antonello Scarpelli, che tratta un tema delicato come quello dell’Alzheimer (ore 20.00, Palazzo del Turismo).

Sabato 10 l’appuntamento di BFF Industry – OUTRO sarà un incontro trasversale dedicato al film Paternal Leave: una conversazione tra creatori, produttori e partner istituzionali, per raccontare il percorso dell’esordio alla regia di Alissa Jung (ore 11.30, Palazzo del Turismo). Oltre alla regista interverranno Emma Barboni (Emilia-Romagna Film Commission), Cristina Bartoletti (scenografa), Gianluca Mizzi (Executive producer – Wildside), Sonia Rovai (CEO Wildside). Il film, presentato al festival nella sezione Casa Rossa Internazionale alla presenza dei protagonisti Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich, arriverà in sala il 15 maggio con Vision Distribution.

Per la retrospettiva Le Avventurose, il focus sarà sulla regista Antonietta De Lillo, di cui verrà proiettato Il resto di niente, film del 2004 ambientato agli inizi del diciannovesimo secolo: una storia al femminile con protagonista Eleonora Pimentel, nobildonna di origini portoghesi sovversiva e ribelle (Palazzo del Turismo, ore 15.00).

Tra le proiezioni della giornata anche Vermiglio di Maura Delpero, che il festival ha omaggiato con il Premio Speciale BFF43 (ore 10.00, Cinema Astra – Sala Hera).

Tanti anche i momenti di dialogo: il Salottino BFF – San Patrignano (ore 19.00), ospiterà un talk dal titolo Autobiografia di una sparizione, con la scrittrice e giornalista Violetta Bellocchio, in cui l’autrice introdurrà al pubblico di Bellaria il suo ultimo romanzo Electra (Il Saggiatore, 2024).

Per New Frames saranno in dialogo i registi Gürcan Keltek (New Dawn Fades) e Lois Patiño (Ariel), che racconteranno i loro film presentati in questa edizione del Bellaria Film Festival.

Presso l’Amarcord Pavilion si terrà invece un’altra masterclass di grande rilievo: ONDE ANOMALE: QUALI SGUARDI E QUALI SPAZI PER LE AUTRICI?, un talk tra Domizia De Rosa, presidente di WIFTMI (Women in Film, Television & Media Italia) insieme alle registe del festival (ore 10.00).

In collaborazione con Lago Film Fest, Bellaria presenterà, nella giornata di sabato 10 maggio, una selezione di cortometraggi dal titolo Principi Italiani nata per sostenere e promuovere giovani talenti del cinema italiano, con le proiezioni di: Mutar di Maria Elena Franceschini, Per finta di Diego Fossati, Toys and Games (001) di Enrico Budri, OCCHIO di Giulia Falciani, Subpace di Caterina Ferrari e HOW TO WRITE, an AI guide in four steps di Nicola Eddy (ore 22.00, Palazzo del Turismo).

Tornano anche i cortometraggi di 3 minuti a tema fisso – La natura ci guarda: questo il tema per il concorso composto da 11 film brevi per la durata, obbligatoria, di 3 minuti (Cinema Astra, Sala Hera, ore 12.00).

In chiusura di giornata per BFF Off, il DJ set di vlkbirbona @Cyber.

Bellaria Film Festival

Il Bellaria Film Festival è uno dei più importanti e longevi festival cinematografici italiani, da sempre centro e luogo di creazione e pensiero del cinema indipendente italiano. Si svolge a Bellaria Igea Marina (Rimini), ininterrottamente dal 1983, anno della sua creazione e fondazione per volontà di Luigi Barberini, direttore dell’allora Azienda Autonoma di Soggiorno, e ancora oggi è promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina.

È stato diretto dai più importanti critici cinematografici d’Italia (Morando Morandini, Enrico Ghezzi, Gianni Volpi, Roberto Silvestri, tra gli altri) e ha da sempre ospitato personalità della cultura italiana, registi, scrittori, giornalisti, cinefili (Alessandro Baricco, Piera Detassis, Goffredo Fofi, Stefano Benni, Franco Battiato, Steve Della Casa).

Ha visto passare nella propria storia gli inizi e le affermazioni dei nomi che oggi compongono la storia del cinema italiano, tra i quali Paolo Sorrentino, Luca Guadagnino, Silvio Soldini, Daniele Segre, Paolo Rosa, Roberta Torre, Emanuela Piovano.

Ad oggi il Bellaria Film Festival continua a essere punto fondamentale d’incontro di innovazione, sperimentazione, coraggio e libertà del cinema indipendente italiano, dando la possibilità a registi e registe di incontrarsi, conoscersi e creare nuove e forti ricerche culturali nel nostro Paese.

Organizzata da Approdi, la 43ma edizione del BFF, con la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto, si svolgerà dal 7 all’11 maggio 2025.

