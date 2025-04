Cesena. Il cordoglio del Sindaco Enzo Lattuca per la scomparsa di Davide Ceccaroni

Davide Ceccaroni era un uomo generoso e appassionato in tutto quello che faceva, sia nel suo lavoro di dirigente sportivo che nel suo impegno politico, fosse in consiglio comunale, provinciale, o in cucina alle feste dell’Unità.

Anche nei difficili mesi in cui ha affrontato la malattia, che lo ha davvero messo a dura prova, ha continuato a lavorare e ad impegnarsi, senza fare pesare le sue sofferenze e le sue fatiche, che pure dovevano essere davvero grandi. Perché Davide (‘Cecca’ per gli amici e i compagni) era fatto così: c’era sempre, per tutti, e nel suo impegno si è sempre messo al servizio di una collettività. Ci mancherà.

Le mie più sentite condoglianze alla moglie e ai figli.