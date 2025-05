Che schifo! Schlein, Conte, Fratoianni, manifestano a Genova per far dimettere Toti … di Sergio Pizzolante

Schlein, Conte, Fratoianni, manifestano a Genova per far dimettere Toti.

Nello stesso giorno, dopo quasi 70 giorni di arresti, i magistrati emettono un nuovo provvedimento di custodia cautelare, per uno che è già in custodia cautelare, per un presunto reato di finanziamento illecito alla politica, uno spot elettorale, che era già nelle accuse precedenti il precedente arresto.