Coriano rende omaggio ai caduti alleati durante le battaglie di sfondamento della Linea Gotica al Coriano Ridge War Cemetery

Prima cerimonia ufficiale per il nuovo prefetto Giuseppina Cassone

Coriano, 19 luglio 2024 – Prima cerimonia ufficiale questa mattina al monumentale Coriano Ridge War Cemetery per il nuovo prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, a pochi giorni dal suo insediamento avvenuto il 15 luglio, in occasione della commemorazione dei contributi dei soldati alleati alla Liberazione del territorio riminese nel 1944. Il nuovo prefetto ha partecipato e mostrato particolare interesse agli accadimenti storici che colpirono in particolare Coriano nelle sanguinose battaglie che si svolsero tra il 4 e il 14 settembre 1944. Alla cerimonia della Royal British Legion, organizzazione di beneficenza britannica che fornisce supporto finanziario e sociale ai membri e ai veterani delle Forze Armate Britanniche e alle loro famiglie, erano presenti le autorità civili e militari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma della provincia di Rimini, rappresentanti militari dell’ambasciata del Canada, Lieutenant Colonel Sylvain Rouleau e dell’ambasciata del Regno Unito, Squadron Leader Craig Drew e un rappresentante del Centro Studi Nazionale Brigata Ebraica. Dopo l’intervento del sindaco Gianluca Ugolini, sono stati resi gli onori ai caduti con la deposizione di una corona alla croce del sacrificio collocata nel cimitero del Commonwealth.

Costruito nell’aprile del 1945, con tombe portate dai campi di battaglia circostanti, il Coriano Ridge War Cemetery ospita 1939 tombe di soldati di varia nazionalità (1413 britannici, 427 canadesi, 28 sudafricani, 52 neozelandesi, 8 indiani, 1 australiana, 4 di altre nazionalità, e 7 non identificati), morti soprattutto nel corso dell’ultima grande battaglia tra l’Ottava Armata e la Wehrmacht tra il 4 e il 13 settembre 1944 sul crinale di Coriano per lo sfondamento della Linea Gotica.

La cerimonia odierna, che ha visto la partecipazione per l’amministrazione del sindaco Ugolini e dell’assessore Anna Pazzaglia, rientra tra le iniziative disposte dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Gotica 80” della Associazione Nazionale Faleristica con il patrocinio del Ministero della Difesa e della Regione Emilia-Romagna per l’80esimo anniversario dello sfondamento della Linea Gotica.

Comune di Coriano