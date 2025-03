Coriano, Ufficio Postale chiuso per lavori: riaprirà mercoledì 19 marzo

Rimini, 10 marzo 2025 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Coriano, sito in Garibaldi 211, resterà chiuso da lunedì 10 marzo per l’avvio dei lavori di rifacimento completo dell’impianto di climatizzazione e riaprirà mercoledì 19 marzo, salvo diversa organizzazione che verrà tempestivamente comunicata.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso l’ufficio postale di Cerasolo d’Ausa, sito in via Ausa 70/G, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45, sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45, dotato di ATM Postamat disponibile H24.

Inoltre, la clientela potrà fruire anche dell’ufficio postale di Ospedaletto di Rimini, sito in via Togliatti 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35, sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35, anch’esso dotato di ATM Postamat disponibile H24.

Poste Italiane