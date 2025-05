Furto di “Gratta e vinci” nell’area di servizio di Borello Sud sull’E45: 37enne si dà alla fuga ma viene raggiunto e arrestato dalla polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne per furto aggravato, bloccato immediatamente dopo aver rubato dei “Gratta e vinci” dal bar dell’area di servizio di Borello Sud lungo la SS 3 bis Tiberina – E45. L’episodio è avvenuto domenica notte: l’uomo ha approfittato del momento in cui l’addetta alla ristorazione era occupata a servire caffè ad altri avventori per allungare la mano sotto il piano di vetro della cassa e sottrarre due blocchetti di “Gratta e vinci”. Dopo averli occultati sulla sua persona, ha cercato di mantenere un atteggiamento disinvolto, rimanendo nel locale. Tuttavia, la responsabile si è accorta del furto poco dopo e ha immediatamente contattato la Sottosezione di Bagno di Romagna, che ha inviato due pattuglie sul posto.

All’arrivo degli agenti, il 37enne ha tentato di fuggire, attraversando il piazzale dell’area di servizio e le carreggiate della SS 3 bis, mettendo così a rischio la propria incolumità e quella degli altri conducenti. La sua fuga è durata poco, poiché gli agenti lo hanno raggiunto rapidamente, recuperando anche i 25 “Gratta e vinci” rubati.

Per lui è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato, convalidato successivamente dall’Autorità Giudiziaria di Forlì, che ha disposto nei suoi confronti anche un divieto di dimora nell’intera Provincia.