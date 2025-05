Il Comune di Riccione al G20 Spiagge di Alghero: un impegno per trovare soluzioni innovative per turismo sostenibile, gestione delle coste e sfide ambientali

Dal 14 al 16 maggio, il Comune di Riccione prenderà parte al G20 Spiagge, il summit che riunisce i principali comuni costieri italiani, ospitato ad Alghero. La delegazione di Riccione sarà composta dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, i quali rappresenteranno la città e contribuiranno alle discussioni sui temi fondamentali per il futuro delle comunità marine italiane.

Il G20 Spiagge è un’importante occasione di confronto e di sviluppo di strategie comuni, pensate per affrontare le sfide legate al turismo, alla sostenibilità ambientale e alla gestione delle risorse costiere. Il summit, che riunisce le principali località turistiche costiere italiane, si propone come un laboratorio di innovazione e condivisione di buone pratiche, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e gestire le risorse del mare in modo equilibrato. Tra i temi centrali vi sono la protezione delle coste, la gestione dei rifiuti e l’adozione di politiche energetiche sempre più sostenibili.

Le comunità marine che fanno parte del G20 Spiagge attraggono ogni anno ben 50 milioni di presenze turistiche, un dato che rappresenta il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia. Questo evidenzia quanto siano cruciali questi territori per il settore turistico nazionale, non solo dal punto di vista economico, ma anche per le sfide che le amministrazioni locali devono affrontare per garantire la sostenibilità e la qualità della vita dei residenti.

Durante il summit di Alghero, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su una vasta gamma di tematiche, approfondendo le questioni più urgenti per le comunità costiere. Tra i temi principali in discussione ci saranno quelli legati alla gestione dei rifiuti e all’erosione costiera, la promozione delle Comunità Energetiche e l’impiego di fonti energetiche alternative, oltre a un’analisi sulle problematiche legate ai residenti, come l’affitto, la salute, la mobilità sostenibile e il commercio locale. Un altro tema centrale sarà l’imposta di soggiorno, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni che possano supportare il turismo senza compromettere la sostenibilità economica e sociale delle località costiere. Infine, un altro grande tema riguarda la gestione del demanio pubblico e la sicurezza del mare, con particolare attenzione alla protezione delle coste, alla gestione delle strutture balneari e alla sicurezza per i bagnanti e le attività marittime.

Questi temi verranno affrontati in modo collaborativo attraverso sette tavoli tematici che fungeranno da veri e propri laboratori di innovazione. I comuni partecipanti avranno l’opportunità di scambiarsi esperienze e sviluppare proposte concrete da presentare al Governo, alle Regioni e alla politica nazionale. Il G20 Spiagge mira a produrre soluzioni condivise che rispondano alle necessità delle comunità costiere e promuovano un turismo equilibrato e sostenibile, tutelando al contempo l’ambiente e migliorando la qualità della vita dei residenti.

La partecipazione del Comune di Riccione al G20 Spiagge conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di politiche di sostenibilità e innovazione, cercando soluzioni condivise per affrontare le sfide che riguardano le città costiere e il loro futuro.

Comuni aderenti al G20 Spiagge: Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.

Comune di Riccione