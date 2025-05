Rimini. Gli appassionati del beach tchoukball danno il via a un maggio a tutto sport fra surfskate, sport d’acqua, tornei sulla spiaggia e Rimini Wellness

Con l’arrivo sulla spiaggia di Rimini nord di migliaia di appassionati provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Canada ed Emirati Arabi per l’International Beach Tchoukball Festival, prende il via un grande mese di maggio per lo sport a Rimini.

Un mese che parte questo weekend (9-11 maggio a Viserba) con i 1260 appassionati di questa disciplina dal nome difficile da pronunciare e prosegue con gli amanti del surf skate sulla spiaggia di Torre Pedrera per il Soulhands Festival (23-25 maggio), e poi ancora con i tornei Rimini for Mutoko fra beach tennis (25 maggio a Miramare) FootVolley,‘tavolino’ e burraco, e ancora la tappa di ‘Un campione per amico’ il 29 maggio in piazza Cavour con Adriano Panatta ed altri tre super campioni del calibro di Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni, e ancora la due giorni al porto di Rimini dedicata a tutti gli sport d’acqua in occasione della giornata nazionale dello sport, fino all’evento che incarna l’attività e il benessere per antonomasia, Rimini Wellness (29 maggio – 1 giugno), a chiudere questo mese a tutto sport.

Si parte questo weekend sulla spiaggia di Viserba con l’evento nato come un semplice ritrovo tra appassionati e che, nel giro di 22 edizioni, è diventato un punto di riferimento internazionale con 1260 partecipanti, suddivisi in 112 squadre, pronti a sfidarsi in oltre 1000 partite di tchoukball senza sosta. Il tutto si svolgerà su 20 campi distribuiti tra gli stabilimenti balneari Bahia Rico’s (bagni 35-36), Playa Tamarindo (bagni 30-34) e Marinagrande (bagni 24-29), dando ufficialmente il via alla stagione degli sport “on the beach”.

Da tutta Europa si danno appuntamento anche gli appassionati di Surf Skate, dal 23 al 25 maggio a Torre Pedrera per il festival che ospita la prima tappa del campionato italiano di surfskate e una gara di long board dancing su una pedana di 30 mq. Un evento che si distingue anche per l’opportunità di allenarsi su strutture uniche al mondo, grazie al primo prototipo innovativo di onda artificiale che permette ad atleti e appassionati di allenarsi anche durante i periodi invernali o per chi non ha la possibilità di praticare il surf in mare simulandone il movimento. Il festival sulla spiaggia 70/71, Belaburdela, non è solo sport, ma anche una festa che unisce sport, musica, arte.

Tra le conferme di maggio, torna per il quarto anno consecutivo, Adriatico sull’onda dello sport la manifestazione organizzata dal CONI dell’Emilia Romagna con due giornate sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich dedicata agli sport d’acqua, mentre dal 29 maggio al 1 giugno la Fiera ospita RiminiWellness, occasione per scoprire i trend dell’allenamento con le discipline e le competizioni sportive più innovative e di tendenza per lo stare in forma per una quattro giorni di sport e salute tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori fiera organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini.

Parte da Miramare il 25 maggio Rimini for Mutoko, il progetto a scopo umanitario che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia. Tanti i tornei organizzati in spiaggia: dai tornei di Beach Tennis Giallo (25 maggio a Miramare e il 29 giugno al Club del Sole a Viserba) al torneo di FootVolley (in luglio ai bagni 54-55 di Rimini Sud), dal torneo di ‘tavolino’ (18 luglio, bagno 42 sud) al Torneo di Burraco il 26 luglio al Campo Don Pippo.

Fra le novità sportive di maggio la tappa di ‘Un campione per amico’, il tour nazionale itinerante che vede come protagonisti Adriano Panatta ed altri tre campioni come Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni, che si danno appuntamento in piazza Cavour per incontrare e giocare a tennis, calcio, volley e rugby con i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per promuovere lo sport come faro educativo e propulsore di valori positive.

Comune di Rimini