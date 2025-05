Santarcangelo. Presentato pubblicamente il nuovo sistema di allertamento locale di Protezione civile

Presentato pubblicamente ieri (giovedì 8 maggio) il nuovo sistema di allertamento locale di Protezione civile Alert System, completamente gratuito per la cittadinanza, acquistato dall’Unione di Comuni Valmarecchia e messo a disposizione di tutti i Comuni della vallata.

Dopo il saluto introduttivo del sindaco Filippo Sacchetti, il nuovo sistema di allertamento è stato presentato dal consulente dell’Ufficio unico intercomunale di Protezione civile dell’Unione di Comuni Valmarecchia, Pietro Cucci, prima della prova generale di Alert System con i presenti in sala.

Alert System rappresenta un’ulteriore opportunità informativa rispetto al sistema nazionale IT Alert, al sito regionale Allerta Emilia-Romagna e agli strumenti già adottati dal Comune, ha spiegato Pietro Cucci: sarà utilizzato solo per allerte meteo significative e altre emergenze in corso, con l’obiettivo di diventare il principale canale di comunicazione con la popolazione in questo genere di situazioni.

Per usufruire del servizio di allertamento telefonico è necessaria l’iscrizione volontaria, attraverso l’apposito modulo online (https://registrazione.alertsystem.it/uvalmarecchia) o presso l’Ufficio relazioni con il pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30. È possibile anche scaricare gratuitamente l’app dedicata, disponibile sui principali store: l’app è una piattaforma di comunicazione dove è possibile trovare i numeri utili, le norme di comportamento in caso di eventi meteorologici estremi e numerose altre informazioni.

In caso di eventi meteo di particolare rilevanza o emergenze in corso, Alert System consentirà all’Amministrazione comunale di avvisare tempestivamente i cittadini attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. Se il cittadino non risponde alla prima telefonata, questa viene ripetuta due volte a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: se non si riesce comunque a rispondere, è possibile richiamare il numero dedicato.

Per l’iscrizione al servizio di allertamento telefonico, dopo aver compilato l’apposito modulo online occorre verificare il proprio numero rispondendo alla chiamata proveniente dallo 06/888222888: una voce registrata fornirà il codice di verifica da inserire nello spazio dedicato per completare la registrazione. Il numero di Alert System per il Comune di Santarcangelo di Romagna è 0541/0560017: è consigliato salvarlo in rubrica per non ignorare erroneamente le possibili chiamate di emergenza.

Per ricevere anche notifiche di allertamento sullo smartphone, invece, è possibile scaricare dallo store l’app “Alert System”. Una volta aperta l’app, occorre selezionare l’ente “Comune di Santarcangelo di Romagna”, inserire il proprio numero di cellulare, spuntare l’informativa per i dati personali e cliccare sul pulsante “Salva”. In questo caso, il codice di verifica inviato tramite sms dovrà essere inserito nello spazio dedicato dell’app per completare la registrazione.

Tutte le informazioni su https://www.comune.santarcangelo.rn.it/it/servizi/richiesta-di-iscirzione-al-servizio-di-allertamento-alert-system.