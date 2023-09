IL REFERENDUM DI SAN MARINO CONTRO L’ASSOCIAZIONE ALL’EUROPA È UNA POSSIBILITÀ CONCRETA! SDS BECCARI CI MOSTRI COSA FIRMERETE!… di Marco Severini

Questo mio articolo vuole essere proposta rivolta al Segretario Beccari e all’amico Luca.

Ti invito a mostrare il trattato che si sta per firmare, si dice a brevissimo, per l’associazione di San Marino all’Europa.

Non ha senso discutere in astratto quando possiamo esaminare i dettagli.

Perché mantenerli nascosti fino alla firma? Hai paura che ci sia una rivolta popolare?

Sono forse così controversi? E negativi per la Repubblica?

Sai, come si dice, a pensare male si sbaglia ma talvolta ci si prende! E’ questo il caso?

Tranquillizzati Luca, stai sereno, non è una questione personale, e sai bene come ti stimi e come ti abbia difeso molte volte da attacchi ingiustificati e strumentali. Ma questa volta è diverso: il futuro nostro, dei nostri figli e di San Marino è in gioco, e prima di ballare vogliamo conoscere la musica.

Non si tratta di mancanza di fiducia, ma questo sarà un trattato storico per la Repubblica, e non può essere visionato e approvato solo da una ristretta cerchia di individui.

Le serate pubbliche finora non hanno fornito risposte soddisfacenti, quindi perchè non mostrare A TUTTA LA POPOLAZIONE il trattato che si firmerà con l’Europa? Ma non dopo che è stato firmato e quando non ci si potrà fare più nulla.

Questo consentirà a tutti di comprendere se si è d’accordo o meno.

In questi giorni è facile sentire molti sammarinesi e residenti, se non la stragrande maggioranza di loro, che desiderano vedere e discutere i contenuti e le implicazioni future dell’accordo.

In trattati di tale portata e importanza per la Repubblica, è essenziale coinvolgere i cittadini di San Marino affinché possano decidere del loro futuro, non solo 60 rappresentanti eletti 4 anni fa, tra i quali alcuni potrebbero non godere più della fiducia degli elettori sammarinesi.

Da questo conto escludiamo anche i circa 4000 nuovi cittadini (oltre ai potenziali altrettanti nuovi sammarinesi che avremo attraverso ricongiungimenti familiari, nel caso decidessero di risiedere nella Repubblica), poiché non abbiamo ancora avuto il privilegio di conoscere il loro punto di vista e ascoltarli, magari in italiano.

Perciò, caro Luca, rispetta questa richiesta avanzata da tantissimi sammarinesi: mostraci di cosa si tratta prima di essere ricordato da tanti sammarinesi come colui che ha svenduto San Marino all’Europa, di fatto distruggendo una Repubblica millenaria. Un pò come accadde alla Serenissima Repubblica di Venezia nel 1797, annientata agevolmente da Bonaparte perchè oramai senza più consistenza specifica.

Non è la prima volta che critico il tuo operato, inutile sottolineare anche le mie riserve avute riguardo alle vergognose sanzioni contro la Russia, come espresso in modo deciso anche su GiornaleSM.

I cittadini desiderano partecipare a decisioni di tanta importanza e non subirne solamente gli effetti, già descritti nel mio editoriale di alcuni giorni fa e in vari articoli di recente pubblicazione.

Esaminiamo insieme i dettagli, coinvolgiamo i sammarinesi e vedrai che potrai, se come affermi questo accordo è vantaggioso per la Repubblica, riconquistare quel consenso che ormai sembra perduto, sia per te che per alcuni partiti sammarinesi.

Non è un segreto che vi sia un malcontento diffuso, anche sui social, e che diversi membri iscritti alla DC abbiano manifestato l’intenzione di restituire la tessera del partito.

Condividi e vedrai che le cose inizieranno a sistemarsi. Prosegui con determinazione e accetta poi la tua e vostra responsabilità nei confronti del paese e della storia.

Con sincera cordialità, Marco Severini.

P.S. SAI BENE CHE IL REFERENDUM È PERFETTAMENTE REALIZZABILE, COME È GIA’ ACCADUTO IN PASSATO. PERO’ È NECESSARIO AGIRE PRONTAMENTE CON LA RACCOLTA DI FIRME, ALTRIMENTI NON SAREBBE POSSIBILE FARLO ORA.