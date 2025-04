La Repubblica di San Marino presente al funerale di Papa Francesco in Piazza San Pietro

Anche la Repubblica di San Marino ha partecipato al più alto livello istituzionale al funerale di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dall’Ambasciatore presso la Santa Sede, M. Alessandra Albertini e dal Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Min. Ple. Silvia Berti, hanno preso posto stamane sul Sagrato di San Pietro e seguito la solenne cerimonia funebre per le esequie di Sua Santità Papa Francesco, officiata dal Decano del Collegio Cardinalizio, Sua Eminenza Rev.ma Giovanni Battista Re, accanto a numerosissimi Capi di Stato e di Governo convenuti da ogni parte del mondo.

Già dal momento della scomparsa del Pontefice, le massime Istituzioni sammarinesi avevano fatto pervenire alle Autorità vaticane messaggi di profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di un Uomo grande, nella sua umile postura e profetico, nella sua analisi dell’epoca vissuta.

La Delegazione, a margine del funerale, ha avuto occasione di condividere il cordoglio e salutare numerosi Capi di Stato e di Governo giunti a Roma.

La Repubblica di San Marino, da sempre legata alla Santa Sede e al suo Pontefice, ha inteso tributare, attraverso la presenza delle sue più Alte Autorità, un sentimento di vicinanza solidale e di forte condivisione dei messaggi altamente profetici e lungimiranti lanciati dal Santo Padre nel corso dei 12 anni di Pontificato.

Messaggi, moniti e appelli che Papa Francesco ha sempre espresso in maniera diretta, favorendo l’incontro con tutte le fasce vulnerabili del pianeta, con l’ascolto alle istanze degli umili, dando voce alle periferie del mondo e battendosi strenuamente per l’affermazione della giustizia sociale nel mondo, che parta dal primario diritto dei popoli a vivere in pace.

La delegazione istituzionale al termine delle esequie è ripartita per San Marino.

San Marino, 26 aprile 2025/1724 d.f.R.