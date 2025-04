San Marino. Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino: ”Pieno sostegno al Comitato Scuole vive nei Castelli”

Riceviamo e pubblichiamo.

In qualità di Capitano di Castello di Montegiardino, desidero esprimere il mio pieno sostegno all’iniziativa spontanea, apartitica e apolitica del Comitato “Scuole vive nei Castelli”, nato nel nostro Castello in questi giorni.

La nascita di questo Comitato rappresenta un segnale forte e autentico di partecipazione civica, che merita attenzione, ascolto e rispetto.

La scuola è molto più di un’istituzione educativa: è un presidio culturale, sociale e umano che dà vita ai nostri Castelli.

Privare le comunità di questo presidio significa minare alla radice il futuro dei nostri territori e delle nuove generazioni.

Proprio per questo, ho già avuto modo di rappresentare questa problematica all’Eccellentissima Reggenza in occasione della recente Conferenza dei Capitani di Castello.

Ho evidenziato le forti preoccupazioni espresse dalla cittadinanza e l’urgenza di un confronto ampio e costruttivo che sappia guardare oltre la logica dei numeri e dei tagli lineari.

Il sostegno alle scuole nei Castelli è un investimento in coesione, in identità e in speranza: è difesa della nostra memoria storica.

Auspico pertanto che le Istituzioni possano accogliere l’appello del Comitato, attivando un percorso di dialogo con i territori, volto a costruire soluzioni sostenibili e lungimiranti.

Montegiardino c’è, e intende fare la sua parte, come sempre, con spirito costruttivo e profondo senso civico.

Giacomo Rinaldi

Capitano di Castello di Montegiardino

Montegiardino 26 Aprile 2025