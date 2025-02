L’Estate entra nel vivo con temperature record, in Emilia Romagna i 39-40 gradi

L’Italia si sta preparando ad affrontare un fine settimana caratterizzato da un caldo eccezionale. Le previsioni meteorologiche indicano che una massa d’aria calda di origine subtropicale si stabilirà sul paese, portando le temperature a toccare punte estreme. In particolare, le regioni meridionali, come Sicilia e Sardegna, sono attese a registrare valori fino a 43 gradi?.

Il Nord Italia non sarà immune da questa ondata di calore. In regioni come l’Emilia-Romagna, si prevedono temperature che potranno raggiungere i 39-40 gradi??. Sebbene siano possibili temporali estivi isolati, il caldo sarà la condizione meteorologica predominante, soprattutto nelle aree pianeggianti e urbane? .