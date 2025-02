Marlù Dream On Tour: a Sanremo la tappa zero del progetto che porterà nelle piazze d’Italia talento ed emozioni

Si conclude l’esperienza sanremese di Marlù, che ha regalato al pubblico un palco nel cuore del Villaggio del Festival a Villa Ormond dove, tra musica, talento e tantissimi ospiti, le emozioni sono state protagoniste

Sanremo, 17 Febbraio 2025 – Termina, dopo una settimana di risultati straordinari, la 75ª edizione del Festival di Sanremo e con lei anche il successo di pubblico delle attività firmate Marlù. Il marchio di gioielli delle sorelle Fabbri ha avuto, ancora una volta, un ruolo di primo piano durante l’appuntamento sanremese più importante dell’anno, celebrando la musica e il talento e mettendo al centro di tutti i suoi progetti le emozioni.

Un messaggio, in perfetta sintonia con la filosofia del marchio, che trova la sua massima espressione nella campagna “MARLÙ DIVERSAMENTE TU”, con cui Marlù invita il pubblico a riscoprire e valorizzare la propria unicità, proprio come un gioiello dal valore inestimabile.

Il marchio ha portato le sue “Emozioni in Movimento” anche a Sanremo, all’interno di Casa Kiss Kiss. Durante tutte le giornate di Festival, i visitatori hanno potuto vivere un’esperienza unica grazie ad uno speciale set fotografico curato dal ritrattista Enrico De Luigi. Ogni scatto – rigorosamente “al naturale” – ha trasformato le emozioni del pubblico in immagini, catturando istanti autentici e dando vita a un racconto visivo, che a fine evento, è stato trasformato in un wall con i volti delle emozioni.

Le emozioni sono state protagoniste anche del Marlù Dream On Tour, il palco che Marlù ha regalato alla città dei fiori: un evento aperto a tutti, allestito nel cuore del Villaggio del Festival, con un fitto palinsesto di appuntamenti, che ha fatto da anteprima all’edizione 2025 del roadshow estivo di Marlù che toccherà le principali piazze d’Italia, celebrando la musica e le arti.

Il palco del Marlù Dream On Tour, dall’11 al 15 febbraio, ha animato i giardini di Villa Ormond e ha coinvolto il pubblico sanremese, che ha potuto incontrare, durante i Marlù Open Show On Stage, alcuni ospiti speciali come Cristina D’Avena, DJ Molella, Breakfast Club e la regina della musica italiana, Orietta Berti. Sul palco, ovviamente, grande spazio alle emozioni con i Marlù Talks On Stage e le interviste si cantanti in gara – Francesco Gabbani e Simone Cristicchi – e ai protagonisti di Sanremo Giovani, Settembre e Alex Wyse. Numerosi anche i content creators e giovani artisti che si sono alternati on stage, come Sespo, Giulia Salemi, Luca di Stefano, Niveo, Nicol e Fellow.

Ad appassionare Gen Z e Millenials sul web ci hanno pensato invece Giorgia e Alice Mordenti, protagoniste della Social Room.

Infine, la competizione si è accesa anche sul palco di Marlù con il Marlù Talent On Stage, dove i nuovi talenti selezionati da Riccardo Brizi di RB Music Records si sono sfidati ogni giorno per conquistare il Premio Keep Dreaming, una borsa di studio per percorsi di alta formazione.

Grandi emozioni anche con la collaborazione con Radio Italia, dove alcuni fortunati Marlù dreamers hanno vissuto l’esclusiva Marlù Golden Experience: un accesso speciale agli studi di registrazione Fuori Sanremo di Radio Italia, dove hanno assistito da vicino alle interviste live dei cantanti in gara e hanno partecipato agli ambitissimi secret show.