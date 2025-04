Piano di salvaguardia della balneazione di Rimini: riapre un tratto del lungomare Di Vittorio

A partire da lunedì 28 aprile, in anticipo sui tempi previsti, riaprirà al transito il tratto di Lungomare Di Vittorio compreso tra Piazzale Don Giancarlo Ugolini (già Piazzale Gondar) e via “La Voce della Luna”.

Questa riapertura anticipata è stata resa possibile dal completamento, in questa porzione, dei lavori di riassetto dei sottoservizi, propedeutici alla realizzazione del nuovo presidio idraulico di piazzale Toscanini previsto dal Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO), fondamentale per la creazione di nuovi impianti a servizio delle fosse Colonella I e Colonella II.

Gli attuali lavori sul Lungomare Di Vittorio costituiscono un ulteriore passo avanti nell’attuazione di questo piano strategico per la salvaguardia del nostro litorale.

Per consentire la prosecuzione degli interventi di riqualificazione dei sottoservizi, il tratto successivo del Lungomare, ovvero quello compreso tra via “La Voce della Luna” e via “La Nave Va”, sarà chiuso al traffico fino al 14 maggio.

Durante le due settimane di lavori, il tratto di lungomare interessato sarà interdetto alla maggior parte del traffico veicolare, mentre il transito sarà sempre garantito ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine per eventuali emergenze. Inoltre, i veicoli diretti alle attività ricettive ed economiche con unico accesso diretto sul Lungomare di Vittorio potranno raggiungere le proprie destinazioni.

Per minimizzare i disagi e garantire percorsi alternativi, il Comune ha disposto modifiche temporanee ai sensi di marcia delle vie adiacenti:

-via “La Voce della Luna”: diventerà a senso unico in direzione mare-monte

-via “La Nave Va”: sarà percorribile a senso unico in direzione monte-mare.

Sarà inoltre istituita una doppia circolazione, limitata ai soli veicoli autorizzati (mezzi di soccorso, forze dell’ordine e accesso attività), sul Lungomare di Vittorio, sia lato Ancona che lato Ravenna, a partire dalla traversa più vicina al cantiere fino all’area dei lavori.

L’amministrazione comunale ha predisposto una segnaletica dettagliata per guidare gli automobilisti attraverso le deviazioni.

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) di Rimini, di cui questi lavori fanno parte integrante, rappresenta un intervento di risanamento idrico di portata nazionale, frutto della sinergia tra Comune di Rimini, Gruppo Hera, Romagna Acque e Amir, con un investimento complessivo di 270 milioni di euro. Gli obiettivi primari di questo piano sono assicurare la piena balneabilità del litorale riminese, generando benefici significativi per l’ambiente, il territorio, la comunità e l’economia locale, strettamente legata al turismo balneare e il potenziamento della sicurezza idraulica. Un esempio concreto dell’efficacia del PSBO è rappresentato dalle vasche di Piazzale Kennedy, operative tra il 2019 e il 2021. Con una capacità di quasi 40.000 metri cubi, queste vasche svolgono un ruolo cruciale nella gestione delle acque meteoriche, prevenendo scarichi diretti in mare e regolando il flusso del torrente Ausa, garantendo al contempo la sicurezza idraulica dell’area.

