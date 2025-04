Ragazzina interviene e blocca truffa ai danni di un’anziana a Perticara

Una giovane ragazza è riuscita a impedire una truffa ai danni di un’82enne a Perticara, nell’Alta Valmarecchia, ieri pomeriggio, 15 ottobre. La donna era stata presa di mira da due impostori che si erano spacciati per Carabinieri. I truffatori hanno contattato telefonicamente l’anziana, informandola di un presunto incidente riguardante sua figlia e richiedendo un versamento di denaro per spese mediche urgenti.

Dopo la telefonata, i malviventi si sono recati direttamente all’abitazione dell’82enne a bordo di un’autovettura Citroen nera, la cui targa è stata registrata nella denuncia presentata ai Carabinieri. Il piano dei truffatori è andato in frantumi grazie all’intervento tempestivo della nipote, che, tornando a casa dopo la scuola, ha messo in fuga uno dei malfattori mentre l’altro rimaneva in auto.

È emerso che i truffatori avevano bloccato il telefono della donna, probabilmente attraverso una deviazione di chiamata, impedendole di contattare la famiglia per chiedere aiuto. Grazie alla prontezza della ragazzina, la truffa è stata sventata e le autorità stanno ora investigando per identificare e catturare i responsabili.