San Marino. Arbitri: la quaterna sammarinese a Malta per il Q2 di Conference

Mentre la Virtus sfiorava un clamoroso passaggio del turno, un’altra squadra sammarinese, martedì scorso, era in campo per il Q2 di UEFA Europa Conference League. Il riferimento è alla quaterna internazionale capitanata da Michele Beltramo e completata dagli assistenti Gianmarco Ercolani ed Ernesto Cristiano dal Quarto Ufficiale Raffaele Delvecchio. Allo stadio Tony Bezzina di Paola, nell’isola di Malta, la quaterna ASA ha diretto la gara di ritorno fra ?amrun Spartans e Ballkani, quest’ultima una vecchia conoscenza del calcio sammarinese per aver affrontato – proprio in Conference League – La Fiorita nell’estate 2022. Il confronto è stato vinto proprio dalla formazione kosovara: 2-0 dopo lo 0-0 dell’andata.