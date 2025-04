San Marino. DOMANI – Motus Liberi Giovani: “Il mondo giovanile: una potenza da valorizzare”

In un mondo in continua evoluzione, la valorizzazione delle nuove generazioni da parte della politica è un passo fondamentale per garantire un futuro prospero e sereno alla nostra amata Repubblica. Nel cuore di questa comunità, la componente giovanile della società rappresenta una risorsa straordinaria, ricca di energie, creatività e nuove idee. Tuttavia, a causa di una politica lenta e poco incline al cambiamento, nel nostro Paese troppo frequentemente i giovani si sentono messi da parte proprio da chi dovrebbe invece apprezzarli e sostenerli. Le politiche giovanili devono rispondere alle esigenze di una generazione che si trova ad affrontare difficoltà enormi, come la carenza di spazi culturali e ricreativi, la scarse occasioni di carriera professionale, la mancanza di vere opportunità imprenditoriali ed il costo improponibile per acquistare o affittare una casa in territorio. Come DOMANI – Motus Liberi Giovani vogliamo portare proposte serie, concrete e realizzabili, per permettere a tutte le ragazze ed a tutti i ragazzi di poter vivere un Domani sereno a San Marino. L’offerta di spazi culturali e ricreativi è fondamentale per la crescita dei giovani: è di estrema importanza la costruzione di nuovi centri giovanili di aggregazione, dove i ragazzi possano incontrarsi e partecipare ad attività culturali, artistiche e sportive. Sarebbe possibile creare questi tipi di spazi in strutture già presenti in Repubblica, ma al giorno d’oggi quasi completamente prive di attività (si pensi al Centro Azzurro o in alcune delle tante “cattedrali nel deserto” abbandonate). Questi luoghi sarebbero fondamentali per stimolare la creatività, favorire la socializzazione sana ed offrire opportunità di sviluppo delle passioni e dei talenti individuali. Vogliamo costruire e garantire ambienti sicuri e stimolanti, dove i giovani possano sentirsi protagonisti della loro comunità. Per affrontare la sfida della disoccupazione giovanile, bisogna garantire importanti agevolazioni per le aziende che assumono giovani laureati o diplomati, garantendo un’adeguata retribuzione. In particolare, è importante stimolare l’occupazione attraverso contratti di apprendistato e stage adeguatamente regolamentati, dando così ai ragazzi la possibilità di acquisire esperienza concreta nel mondo del lavoro. Questo non solo contribuirà a ridurre il tasso di disoccupazione, ma anche a garantire una transizione più fluida tra formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro. Come ultimo aspetto è importante considerare la complicatissima situazione dei costi per acquistare o affittare una casa sul suolo della Repubblica. I prezzi delle abitazioni di San Marino sono diventati impossibili da sostenere per i giovani che desiderano diventare più autonomi. Occorre rivedere in maniera decisa, adeguandola ai tempi di oggi, la normativa sui mutui prima casa e correggere subito le distorsioni che sono emerse nel mercato degli affitti: questo non solo garantirebbe una maggiore indipendenza per le ragazze ed i ragazzi dalle loro famiglie, ma assicurerebbe anche un fiorente ripopolamento del nostro amato Paese. La nostra visione è fermamente convinta: investendo nei giovani e nel loro futuro possiamo costruire una San Marino più forte, dinamica e prospera. Le politiche di supporto alla formazione culturale, all’occupazione lavorativa, all’imprenditorialità ed all’agevolazione residenziale sono la chiave per garantire ai nostri giovani un Domani ricco di opportunità. Naturalmente la questione sarebbe ancora più ampia e siamo pronti a parlarne con chiunque volesse migliorare la situazione giovanile all’interno della Repubblica. Con l’aiuto di D-ML siamo pronti a lavorare con determinazione per tradurre queste proposte in realtà concrete. Se vogliamo più giovani a San Marino, bisogna creare le condizioni che rendano questo Paese interessante per la nostra gioventù.

C.s. DOMANI – Motus Liberi Giovani

Sezione Giovanile del Partito