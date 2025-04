San Marino. Incontro del Gruppo Interparlamentare di Amicizia Italia-San Marino tenutosi a Roma nella giornata odierna

Si è incontrato oggi a Roma, nella sede della Camera dei Deputati, il Gruppo Interparlamentare di Amicizia Italia-San Marino. Iniziativa di grande importanza nelle relazioni bilaterali e che ha visto piena adesione da parte dell’On.le Jacopo Morrone in qualità di Presidente della Sezione Bilaterale della Camera. La Repubblica di San Marino ha costituito il proprio Gruppo Parlamentare che è composto dai membri della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri guidata dal Presidente Michele Muratori.

Una iniziativa parlamentare fortemente voluta anche dalle Istituzioni sammarinesi, nata dalla volontà di intensificare ulteriormente i rapporti bilaterali tra i Parlamenti dei due Paesi, con l’intento di creare nuove opportunità di confronto e di collaborazione su temi di comune interesse.

Al suo arrivo a Montecitorio, la delegazione Consiliare sammarinese, accompagnata dall’Amb. Rotondaro, è stata ricevuta dal Presidente della Camera dei Deputati On. Lorenzo Fontana il quale, a più riprese, ha espresso parole di compiacimento per l’avvio di questa importante iniziativa.

A seguire, nel primo pomeriggio, si è tenuto l’incontro con gli indirizzi di saluto dei rispettivi Presidenti, Morrone e Muratori.

I Presidenti hanno sottolineato come un’iniziativa parlamentare di confronto diretto possa rappresentare un ulteriore valido strumento nell’intensificazione dei rapporti tra i due Paesi, alla luce delle complesse sfide globali e del particolare momento storico.

San Marino si appresta alla conclusione del percorso che porterà alla firma e alla ratifica dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e guarda con fiducia all’Italia, a sostegno di questo importantissimo traguardo.

L’ufficializzazione del Gruppo di Amicizia tra i due Parlamenti pone indubbiamente le basi per approfondire la conoscenza reciproca, per stringere legami più stabili e creare rapporti più diretti, con l’obiettivo di rilanciare il confronto parlamentare in maniera concreta e permanente.

A conclusione dell’incontro, su invito del Presidente della Camera, la delegazione consiliare sammarinese ha partecipato alla commemorazione congiunta di Camera e Senato del Santo Padre.

Roma, 23 aprile 2025