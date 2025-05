San Marino. Incontro tra gli Ecc.mi Capitani Reggenti e Sua Maestà l’Imperatore del Giappone. Anche photogallery

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti sono in visita in Giappone per partecipare al National Day della Repubblica di San Marino all’EXPO 2025 di Osaka, Kansai.

Durante la mattinata dei Capitani Reggenti in visita in Giappone ha avuto luogo un incontro ufficiale con Sua Maestà l’Imperatore presso la Residenza Imperiale.

Durante l’incontro, i Capitani Reggenti hanno evidenziato le eccellenti relazioni ufficiali, che legano i Paesi da oltre cinquant’anni e che sono state elevate al rango diplomatico dal 1996, e sono stati sottolineati i capisaldi e le forme di cooperazione che si sono progressivamente ampliate a livello bilaterale e nel più ampio contesto multilaterale.

Inoltre, i Capitani Reggenti hanno rimarcato i sentimenti di amicizia e vicinanza delle Istituzioni e del Popolo sammarinese alla nazione giapponese e hanno espresso il desiderio di porre in essere una più proficua collaborazione per un ulteriore sviluppo politico, economico, sociale e culturale dei due popoli nei settori di reciproco interesse.

A questo proposito si ricordano i passi avanti compiuti anche nel periodo più recente in virtù di un’intensa attività politico-diplomatica esercitata attraverso scambi di visite, incontri e discussione di questioni rilevanti per l’agenda globale.

Nell’ambito dell’incontro ufficiale, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno espresso profonda gratitudine al Paese che ospita l’EXPO, alle sue massime Istituzioni, a tutta l’organizzazione dell’Esposizione e hanno espresso alle Autorità giapponesi i migliori auspici per l’Expo 2025 di Osaka, che vede anche la Repubblica di San Marino attivamente impegnata per un’adeguata promozione del Padiglione sammarinese e del relativo sistema Paese.

Quale curiosità: Sua Maestà l’Imperatore ha visitato il Monte Titano come studente nel 1984. Tale avvenimento unisce ulteriormente i due Paesi.

Tokyo, 2 maggio 2025