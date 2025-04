San Marino. Mese Dantesco 2025: al via la XVIII edizione

Quattro incontri per rileggere Dante tra scuola, musica e attualità

Anche quest’anno San Marino rinnova il suo appuntamento con il Mese Dantesco, la rassegna culturale promossa dalla Associazione Sammarinese Dante Alighieri che dal 2006 arricchisce la vita culturale della Repubblica. Giunto alla sua 18ª edizione, il Mese Dantesco si conferma un punto di riferimento per studenti, studiosi e appassionati, mantenendo saldo l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al patrimonio dantesco attraverso un dialogo continuo fra tradizione e contemporaneità.

In collaborazione con la Scuola Superiore della Repubblica di San Marino e l’Istituto Musicale Sammarinese, con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino e della Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO, il programma 2025 propone quattro incontri pubblici che si svolgeranno tra aprile e maggio, con la partecipazione di docenti, artisti e studenti, in una riflessione interdisciplinare intorno ai temi danteschi.

Il ciclo di appuntamenti prenderà il via mercoledì 23 aprile alle 17,30 al Teatro Titano, alle con la conferenza dal titolo “…che la dolcezza ancor dentro mi suona”, un percorso tra parola e melodia, con Marco Capicchioni, Nicola Giaquinto e la partecipazione di studenti dell’Istituto Musicale e della Scuola Superiore.

A seguire, il programma affronterà argomenti inediti e affascinanti, come il rapporto tra usura ed educazione finanziaria in Dante (7 maggio – Alessandra Mularoni), la rappresentazione dei demoni dall’Inferno al mito (14 maggio – Cristina Conti), e si concluderà con la lettura di un Paradiso «per pochi eletti», tra filosofia, teologia e cosmologia (28 maggio – Maurizio Gobbi).

Il Mese Dantesco rappresenta da sempre non solo un’occasione di approfondimento, ma un vero e proprio laboratorio culturale, in cui l’eredità del Sommo Poeta continua a interrogare il presente.

L’Associazione Dante Alighieri, nel ringraziare la S.U.M.S. – Società Unione Mutuo Soccorso – per il fondamentale sostegno economico, invita i propri associati e tutta la cittadinanza a partecipare numerosi. Gli incontri sono aperti a tutti, con ingresso libero.

www.dantealighierirsm.org

info@dantealighierirsm.org