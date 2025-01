San Marino. Presentata la seconda edizione del Concorso Letterario e Giornalistico. Il tema di quest’anno è “Lo sport è vita sul Titano”

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha presentato oggi pomeriggio (giovedì 21 marzo), presso la Segreteria di Stato per lo Sport, la seconda edizione del concorso letterario e giornalistico, quest’anno sul tema “Lo sport è vita sul Titano”, alla presenza del Segretario di Stato per lo Sport e l’Informazione, Teodoro Lonfernini; il Segretario di Stato per la Cultura e l’Istruzione, Andrea Belluzzi; il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il presidente della Commissione giudicatrice, il giornalista Xavier Jacobelli, insieme ai membri della Commissione professori Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni, e Massimo Boccucci responsabile delle relazioni esterne e comunicazione del CONS.

“Dopo il successo della prima edizione – ha sottolineato il Segretario Lonfernini -, culminato con la premiazione avvenuta in occasione di Sportinsieme Awards 2023, il CONS ha voluto riproporre questa iniziativa allo scopo di favorire la produzione letteraria in ambito sportivo”.

Novità del bando che verrà reso pubblici nei prossimi giorni, l’apertura del concorso senza limitazione geografica e di nazionalità, e in più una sezione riservata a tutti gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino e agli studenti cittadini sammarinesi iscritti alle Scuole Secondarie Superiori di altri Paesi.