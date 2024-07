San Marino. U16 femminile: il tris di Terenzi e una gran rimonta non bastano alle Titane di Piva contro la Georgia

La prima storica della Nazionale Under 16 femminile sperimentale nel Torneo di Sviluppo UEFA si chiude con ben quattro reti segnate che però non bastano per evitare la sconfitta contro la Georgia. Le Titane di Giacomo Piva vanno sotto due volte ma grazie ad un gran carattere la rimettono sempre in equilibrio. A metà ripresa le georgiane danno lo strappo decisivo e si prendono la vittoria grazie al 7-4 finale.

Nella sfida giocata questo pomeriggio ad Acquaviva, il primo squillo è delle georgiane con un tiro dalla distanza del centrocampista Tsikaridze, la traiettoria è centrale è Arianna Forcellini blocca. Poco dopo ci prova ancora la centrocampista su punizione, palla però alta. Le Titane di Giacomo Piva però iniziano a spingere e tentano la prima incursione sulla sinistra con Elisa Terenzi che va via veloce ed entra anche in area mettendo un ottimo pallone in mezzo ma nessuna compagna in maglia biancoazzurra riesce ad arrivare.

La Georgia però insiste e poco prima del quarto d’ora ha la prima palla-gol: un rimpallo in area favorisce Kakulla che si porta la sfera sul destro e calcia bene ma Forcellini ci mette i guantoni e allontana ottimamente. Allo scoccare del 15’ la Georgia va vicinissima al gol con il tiro perfetto di Kelashvili dal limite che va a sbattere sul palo pieno.

Dopo diversi tentativi la squadra di Khubuluri riesce a passare in vantaggio: bella discesa sulla destra di Kakulla che riesce poi a servire in area Kaloiani la quale la appoggia bene per Tsikaridze che la mette nell’angolino.

Le Titane però non hanno paura e si buttano subito dall’altra parte. Passano infatti pochi secondi quando dal cross dalla destra in area il portiere georgiano Dobrovolskaya non riesce a trattenere la sfera che arriva poi a Giulia Penserini che ci crede e riesce a toccarla alzando un pallonetto che termina in rete facendo esultare tutto il pubblico presente ad Acquaviva. È dunque 1-1. La partita è vivace e la Georgia riparte all’attacco dopo aver subito il pari. Buona azione nuovamente sulla destra che porta alla conclusione morbida di Buchukuri catturata in presa bassa da Forcellini.

Poco dopo la mezz’ora però la Georgia mette di nuovo il naso avanti: calcio di punizione poco prima della linea mediana che va a pescare lo scatto di Khelashvili che lascia rimbalzare il pallone un paio di volte ed entrata in area scaglia un potente destro che batte Forcellini.

C’è spazio sul finale di frazione anche per un’altra buona azione di San Marino: Boncucci recupera un buon pallone sulla trequarti offensiva e lo serve a Terenzi che prova ad andare via sulla sinistra e una volta entrata in area calcia con il sinistro, spedendo però la sfera lontana dallo specchio.

Le Titane escono dagli spogliatoi con il giusto carattere e dopo pochi istanti arriva la palla gol per rimettere tutto in parità: Terenzi recupera un gran pallone e scatta verso la porta, una volta arrivata a tu per tu con Dobrovolskaya però il portiere georgiano ipnotizza il numero dieci di San Marino respingendo il tiro, poi sulla ribattuta la difesa georgiana si ricompatta e si salva. L’amaro in bocca per le Titane aumenta ancora di più perché sull’azione seguente la Georgia segna il 3-1: altro lancio lungo dalla linea mediana per Buchukuri che controlla, Anna Benedettini cerca di contrastare la giocatrice georgiana che però riesce a calciare e – complice una deviazione – con un pallonetto riesce a beffare Forcellini.

Ma come accaduto nel primo tempo, il carattere delle ragazze di Piva viene fuori. Eccome se viene fuori perché nonostante sotto di due reti le Titane ci credono. Al 65’ è Anna Benedettini cha va profondo per Terenzi che insiste centralmente e sfonda, poi si presenta ancora davanti il portiere avversario e nonostante il primo tentativo viene respinto, sulla ribattuta l’attaccante sammarinese non demorde e riesce a gonfiare la rete. La Georgia non ci sta e risponde subito con Bulia ma il neo-portiere Mastronardi dice di no con un buon intervento. Le Titane sono cariche e un solo minuto dopo trovano il clamoroso pareggio: è ancora l’asse Benedettini-Terenzi ad essere vincente con il difensore che calcia potente una punizione dalla distanza, il portiere Pkhakadze non trattiene e l’attaccante ci va come un falco e segna il 3-3. Acquaviva esulta per la bella rimonta delle ragazze di Piva. L’inerzia sembra essere dalla parte di San Marino perché poco dopo Elisa Mastronardi fa una gran parata su Bulia e salva il pareggio. Ma il sogno delle Titane dura poco perché qualche minuto dopo la Georgia mette di nuovo la freccia: Tsikaridze raccoglie il pallone e dal limite fa partire un gran sinistro che va all’incrocio e segna il 4-3. L’attaccante georgiano è scatenata perché poco dopo (81’) aumenta il margine su calcio di punizione e firma la tripletta personale. La Georgia non si ferma e a dieci dalla fine trova anche la sesta rete: è ancora Tsikaridze, nuovamente su punizione – questa volta dalla distanza – che beffa Stifani e firma il 3-6. Le georgiane non sono sazie e al 85’ puniscono – in maniera un po’ troppo severa – le Titane con una rete-fotocopia della precedente: questa volta la punizione la batte Berulava che trova la traiettoria vincente per il 3-7. Il finale però è della Nazionale sammarinese che accorcia e rende meno amara la sconfitta. Punizione di Asya Yazici che va a trovare Terenzi, la numero dieci controlla alla grande e con un destro preciso sigla la tripletta personale che vale il definitivo 4-7. Vince così la Georgia che trova i primi punti del torneo e raggiunge in cima alla classifica il Lussemburgo, che trionfa nel finale per 3-2 contro l’Estonia. Il prossimo appuntamento per la Nazionale Under 16 femminile è previsto per giovedì alle 16:30 contro l’Estonia e sempre ad Acquaviva.

Under 16 femminile , Torneo di sviluppo UEFA 2024, DAY 1 | San Marino – Georgia 4-7

SAN MARINO [4-2-3-1]

Forcellini (dal 57’ Mastronardi); Bonciucci (dal 46’ Stifani), Benedettini, Carli (dal 71’ Moroni), Paolini, Tamagnini (dal 57’ Maresi), Penserini (dal 57’ Ragazzini), Yazici, Paone (dal 80’ Della Valle), Terenzi, Zanotti (dal 46’ Bianchi)

Allenatore: Giacomo Piva

GEORGIA [4-4-2]

Dobrovolskaya (dal 69’ Pkhakadze); Bolkvadze, Kaloiani, Rizhamadze (dal 85’ Tchurkveidze), Mikaberidze, Khelashvili (dal 85’ Ushkhvani), Tsikaridze, Metreveli (dal 46’ Bulia), Buchukuri (dal 85’ Jojua), Berulava, Kakulla (dal 85’ Gutikashvili).

A disposizione: Chkhikvadze

Allenatore: Salome Khubuluri

Arbitro: William Villa

Assistenti: Andrea Zaghini e Giuseppe Macaddino

Quarto ufficiale: Andrea Righi

Marcatori: 17’, 70’ , 78’, 80’ Tsikaridze, 18’ Penserini, 33’ Khelashvili, 48’ Buchukuri, 65’, 66’ e 90+4 Terenzi, 85’ Berulava

Ammoniti: Paolini, Moroni