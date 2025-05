San Marino. Visita del Vicedirettore Generale del FMI Okamura: consolidata la partnership per le riforme e lo sviluppo sostenibile

San Marino, 8 maggio 2025 – La Repubblica di San Marino accoglie una visita di elevatissimo profilo istituzionale: il Signor Kenji Okamura, Vicedirettore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), è giunto ieri sul Titano per approfondire la conoscenza del nostro Paese. L’incontro odierno al vertice rappresenta un passo significativo nel consolidamento delle relazioni con una delle massime istituzioni finanziarie globali e si pone in diretta continuità con il proficuo dialogo avviato in occasione dei recenti Spring Meetings a Washington D.C.

La giornata di lavoro del Vicedirettore Okamura è iniziata con un incontro plenario presso Palazzo Begni con una delegazione del Congresso di Stato composta dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per le Finanze, Marco Gatti, per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, per l’Industria, Rossano Fabbri, e per il Lavoro, Alessandro Bevitori. Il confronto ha toccato i temi centrali relativi alla stabilità macroeconomica e finanziaria della Repubblica, i progressi compiuti nel programma di riforme strutturali e la resilienza dimostrata dall’economia sammarinese nel contesto globale attuale.

Durante i colloqui, è stata ribadita l’importanza del dialogo costante con il Fondo Monetario Internazionale, sia per ricevere autorevole apprezzamento sui risultati raggiunti, sia per identificare congiuntamente le strategie più efficaci a promuovere una crescita economica equa, sostenibile e duratura, anche alla luce delle opportunità derivanti dal completamento dei negoziati per l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

A margine degli incontri, il Vicedirettore Generale del FMI, Kenji Okamura, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Sono felice di essere a San Marino. Questa è la mia prima visita, e vorrei ringraziare i Capitani Reggenti S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, la Presidente della Banca Centrale Catia Tomasetti, il Direttore Generale della Banca Centrale Andrea Vivoli, nonché gli altri Segretari di Stato e alti funzionari per la loro calorosa ospitalità”.

Il Vicedirettore ha quindi commentato la trasformazione economica del Paese: “Nell’ultimo decennio, l’economia di San Marino si è trasformata passando dall’eccessiva dipendenza dal settore finanziario a favore dei non residenti a un modello di crescita diversificato, basato sul settore manifatturiero e sui servizi non finanziari. Grazie alla gestione delle autorità, l’economia si trova in una posizione molto più favorevole per affrontare l’attuale contesto globale di maggiore incertezza”.

Riguardo alle politiche di bilancio e al settore finanziario, ha affermato: “Abbiamo analizzato le sfide della politica di bilancio nell’attuale contesto e l’importanza dello sviluppo delle riserve di bilancio. A tale riguardo, le autorità hanno compiuto importanti progressi nella riduzione del debito pubblico e nel rafforzamento della posizione di bilancio. Abbiamo inoltre discusso degli sforzi delle autorità per ridurre le vulnerabilità del settore finanziario, anche tramite la risoluzione delle problematiche pregresse del settore bancario e la gestione degli NPL”.

Infine, un riferimento all’integrazione europea e alla futura collaborazione: “Inoltre, ho accolto con favore la conclusione dei negoziati per l’Accordo di Associazione con l’UE, che rappresenta un’importante pietra miliare per San Marino. Spero di poter rafforzare la nostra continua collaborazione attraverso un dialogo politico regolare e l’assistenza tecnica. Ringrazio le autorità per le proficue conversazioni”, ha concluso.

“L’incontro odierno con il Vicedirettore Okamura conferma l’autorevole riconoscimento internazionale del percorso di riforme e stabilizzazione intrapreso dalla Repubblica,” dichiarano congiuntamente i Segretari di Stato. “Accogliere al più alto livello i vertici del Fondo Monetario Internazionale testimonia la solidità del nostro dialogo e la ferma volontà del Congresso di Stato di proseguire con determinazione verso una finanza pubblica sostenibile, una maggiore competitività economica e una piena integrazione nel contesto europeo e globale. Una collaborazione fondamentale per cogliere le opportunità di crescita futura.”

La visita del Vicedirettore Okamura ha incluso ulteriori momenti istituzionali, quali l’Udienza Privata con i Capitani Reggenti presso Palazzo Pubblico e l’incontro con i vertici di Banca Centrale e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF).

La presenza a San Marino di un rappresentante di così alto livello del FMI sottolinea l’importanza attribuita dalla comunità finanziaria internazionale agli sforzi della Repubblica e rafforza la sua posizione sulla scena globale.

Per il Congresso di Stato:

Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio

Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria

Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro