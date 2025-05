San Marino celebra i 37 anni dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Prof. Soragni e della sua equipe

San Marino ricorda con un evento speciale i 37 anni dalla fondazione dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Stato, inaugurata l’8 maggio 1988. La nascita del reparto è stata guidata dal Dott. Oliviero Soragni, che ha ricoperto il ruolo di primario per oltre un quarto di secolo, contribuendo a elevare gli standard di cura e innovazione nel settore ortopedico locale.

Durante gli anni di gestione del Dott. Soragni, il reparto ha acquisito riconoscimenti a livello europeo, specializzandosi in interventi di chirurgia della mano e traumatologia. La struttura si è distinta per l’ampia gamma di procedure, tra cui traumatologia, chirurgia protesica e artroscopica, diventando un punto di riferimento per la regione. Negli anni ’90, il reparto ha integrato la rete di centri dedicati alla chirurgia riparativa della cartilagine, mantenendo un impegno costante verso l’aggiornamento scientifico e tecnologico.

Nel 2025, a distanza di 37 anni dalla sua nascita, il reparto continua a essere ricordato con stima da parte di medici come il Dott. Diego Ghinelli e il Dott. Mauro Alfarano, che hanno lavorato nel tempo per consolidare il suo ruolo nel panorama sanitario di San Marino. In occasione dell’anniversario, sono stati rivolti omaggi al Dott. Soragni, figura chiave nel percorso di crescita e innovazione del reparto, contribuendo a lasciare un segno duraturo nella storia della sanità locale.