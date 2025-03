Savignano sul Rubicone, Sicurezza e Prevenzione: i Carabinieri incontrano i cittadini del quartiere Fiumicino

Un incontro per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza pubblica e della prevenzione delle truffe, con un focus particolare sulla protezione della popolazione anziana, si terrà giovedì 20 marzo nei locali della “Casa di Maria”, nella sala al primo piano in Piazza Amaduzzi 16, alle 20,30.

Durante l’incontro, il luogotenente Salvatore Pagano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone, insieme all’Amministrazione Comunale, forniranno informazioni utili sulla sicurezza e su come prevenire le truffe, con particolare attenzione agli anziani, una delle categorie più vulnerabili.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta del Quartiere Cesare e mira a creare un dialogo diretto tra i cittadini e le forze dell’ordine, offrendo un’opportunità per porre domande, ricevere consigli pratici e conoscere meglio come tutelarsi da potenziali rischi. Gli incontri sono parte di una serie di eventi organizzati dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le Consulte di Quartiere, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

La partecipazione dei residenti è altamente consigliata, in particolare coloro che vogliono avere maggiori informazioni sulla protezione da truffe e sulla difesa dei propri beni.