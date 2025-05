Sequestrati 6 kg di marijuana e 3 kg di hashish in un appartamento di Rimini

Rimini – Un’operazione della Polizia ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga e denaro contante in un’abitazione del centro città. L’intervento è stato avviato sabato pomeriggio a seguito di diverse segnalazioni da parte di residenti, preoccupati dall’intenso odore di sostanze stupefacenti proveniente dall’appartamento di un 25enne.

Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti sono entrati nell’abitazione e hanno sorpreso il giovane mentre stava tagliando un pezzo di hashish. All’interno delle stanze sono stati rinvenuti circa 6 chilogrammi di marijuana, 3 chilogrammi di hashish, oltre a 7.300 euro in banconote di vario taglio, strumenti per il confezionamento come macchine sottovuoto e bilancini.

Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante le operazioni, è stata anche denunciata la madre del giovane, presente nell’appartamento, per lo stesso motivo. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività di traffico nella zona.