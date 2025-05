Un maggio per tutte le età: il Centro per le Famiglie di Cesena lancia un mese di eventi tra gioco, ascolto e relazioni

Un mese intero da vivere insieme, nel segno della relazione, del confronto e della creatività. Anche per maggio, il Centro per le Famiglie di Cesena propone un ricco calendario di attività gratuite rivolte a tutta la comunità: dai neonati ai nonni, passando per adolescenti, genitori e futuri genitori. Un percorso che intreccia esperienze, educazione, ascolto e cura, dentro e fuori le mura del centro di via Ancona.

Si comincia lunedì 5 maggio con “Mi leggi una storia?”, un incontro tra letture animate e dialoghi tra genitori, in collaborazione con Nati per Leggere e la Pediatria di Comunità. Sempre nell’ambito del progetto, sabato 10 maggio sarà la volta dell’evento conclusivo della Settimana di Nati per Leggere, tra letture multilingue, pic-nic sul prato e momenti di condivisione nella cornice verde della Biblioteca Malatestiana.

Spazio anche alle grandi domande dell’infanzia, con il webinar “L’imbarazzo delle domande” (14 maggio), condotto dalla psicologa Paola Bastianoni, che affronterà il delicato tema del parlare ai bambini della morte. Il 17 maggio sarà invece dedicato al “Festival del Digitale”, con una giornata di convegni e workshop per le famiglie sul rapporto tra genitori, figli e tecnologie.

I legami tra generazioni saranno protagonisti negli appuntamenti “Le storie, i racconti e le nostre ricette” (13 e 17 maggio): due laboratori in cui nonni e nipoti (dai 6 ai 10 anni) potranno cucinare insieme, raccontarsi e contribuire alla realizzazione di un libro collettivo di memorie, sapori e tradizioni familiari.

Non mancheranno i momenti dedicati al benessere quotidiano, come le camminate del martedì mattina lungo il fiume Savio per mamme con passeggino e donne in gravidanza (“Mamme in movimento”), o lo spazio informale “La seconda colazione” per neo-genitori (12 maggio), in cui confrontarsi e rilassarsi con i propri piccoli in un contesto accogliente.

Anche l’espressività ha un ruolo centrale nel programma: per i più piccoli torna Bibliostelle con le sue letture e laboratori a Ponte Pietra (8, 15 e 26 maggio), mentre per gli adolescenti parte “Sguardi”, un laboratorio fotografico guidato dalla fotografa Sara Camporesi, che invita ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni a esplorare se stessi attraverso l’obiettivo.

Infine, per chi desidera apprendere tecniche salvavita, l’appuntamento è il 27 maggio con l’incontro serale sulla disostruzione pediatrica, tenuto dalla Croce Rossa Italiana.

Tutte le attività sono gratuite e a numero limitato. È necessaria la prenotazione. Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni si può chiamare lo 0547 333611 (dal lunedì al giovedì, 8:30–13:00) oppure scrivere a centrofamiglie@comune.cesena.fc.it. Un mese ricco di stimoli, in cui ogni famiglia può trovare il proprio spazio per crescere, giocare e sentirsi parte di una comunità viva.