Vergogniamoci di essere esseri umani e occidentali … di Sergio Pizzolante

Ed era lì per far ridere.

Quando ha detto questa roba è riuscita a gelare anche l’Ariston per qualche minuto.

Che il mondo è in pericolo per colpa dei maschi bianchi, ricchi e occidentali.

Perché lei, poverina, si è dovuta chiedere cosa poteva dire e non dire.

Dice anche che il pianeta è in pericolo di morte perché i maschi bianchi, ricchi e occidentali sfruttano la terra da duemila anni, mentre le formiche la curano da 25 milioni di anni.

Quanto la Rai l’ha pagata per dire queste caxxate? Quanto?

Quanto l’avrebbero pagata nel resto del mondo dove non ci sono maschi bianchi ricchi e occidentali?

Quanto le avrebbero dato in Iran? In Cina, in Russia? Quanto?

Sarebbe diventata ricca bianca e occidentale?

Mistero della mente umana con la testa delle formiche.

Senza voler offendere le formiche.