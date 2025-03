Branco di lupi avvistato a Misano: residenti preoccupati

Una residente di Scacciano, località di Misano, ha segnalato un’inaspettata visita notturna da parte di un branco di tre lupi. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, quando la donna è stata svegliata dal forte abbaiare dei suoi cani, che hanno percepito la presenza degli animali. Al controllo, si è trovata di fronte i lupi, visibili attraverso la finestra della sua abitazione.

Questo non è un episodio isolato: il 31 luglio, si era già verificato un avvistamento in un’altra zona di Misano, a Cella. Tali segnalazioni hanno interessato anche l’area circostante il fiume Conca, nota per essere frequentata da diverse specie selvatiche, tra cui i cinghiali.

L’aumento delle prede nelle aree urbane sembra attirare i lupi sempre più vicino agli insediamenti umani. Finora, non sono stati registrati incidenti diretti tra i lupi e gli esseri umani, sebbene qualche cane possa aver subito spiacevoli incontri durante la notte.