Morciano Estate Grand Tour: al via la rassegna estiva 2024

Torna l’attesissima rassegna estiva “Morciano Estate Grand Tour”, un programma ricco di eventi che animeranno Morciano di Romagna da giugno ad agosto 2024. Piazza del Popolo, Piazza Risorgimento, Terrazza Ghigi e il Parco Urbano del Conca si trasformeranno in palcoscenici di incontri, musica, cibo e cultura, offrendo intrattenimento gratuito e accessibile a tutti. Un calendario di appuntamenti per rafforzare il legame tra la comunità e favorire l’incontro tra persone, famiglie, bambini.

PIAZZA DEL POPOLO

Il cuore di Morciano di Romagna ospiterà la “Festa Siciliana” da venerdì 5 a domenica 7 luglio, a partire dalle 10.00. Tre giorni di street food, prodotti tipici e folklore siciliano con la partecipazione speciale dell’attore Tony Sperandeo. L’ingresso è libero.

Da non perdere le serate musicali con appuntamenti per tutti i venerdì di luglio:

12 luglio, ore 20.30: Musica in piazza con Amarcord Band, accompagnata da giochi, gonfiabili e un mercatino per i più piccoli.

19 luglio, ore 20.30: Nuova serata musicale con attività ludiche e mercatino dei bambini.

26 luglio, ore 20.30: Ultimo appuntamento del mese con musica, giochi e mercatino dei bimbi.

PIAZZA RISORGIMENTO

Riflettori puntati su Piazza Risorgimento con il “Morciano 80rewind” e la Sagra degli spaghetti, sabato 29 e domenica 30 giugno a partire dalle 19.30. Domenica 7 luglio e 4 agosto dalle 8.00 alle 13.00, “La Domenica in Piazza” animerà la piazza con gli acquisti di qualità. Inoltre, il 4 agosto si terrà la 4° Coppa Città di Morciano, a cura di ASD Nuova SAM.

TERRAZZA GHIGI

La Terrazza Ghigi ospiterà una serie di incontri culturali con aperitivi letterari e concerti:

14 luglio, ore 18.30: Aperitivo Letterario con Gabriella Guidi che presenterà il suo libro “Una vita maledetta”, seguito alle ore 21.00 dal Coro Città di Morciano con “In… canto sotto le stelle”.

22 luglio, ore 18.30: Paolo Marconi con “La banda del Luppolo”.

28 luglio, ore 18.30: Pasquale D’Alessio con “Chopin mi sorride”.

10 agosto, dalle 19.15: “Mille e una notti in Valconca – Il Milione e altre avventure”.

PARCO URBANO DEL CONCA

Gli eventi continuano al Parco Urbano del Conca con eventi imperdibili:

16 agosto, dalle 19.00: “Notturna: la notte bianca delle stelle”.

18 agosto, dalle 19.00: “Mille e una notti in Valconca – Il Milione e altre avventure”. A seguire, alle 21.00, “Per Sentieri in Valconca”, una camminata serale alla scoperta di Morciano.