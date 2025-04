San Marino. Green Money: Un Successo Verde nella Repubblica di San Marino, Equivalente alla Piantumazione di 95 Alberi

In meno di un anno, il progetto Green Money ha raggiunto un successo straordinario nella Repubblica di San Marino. Questo progetto ha dimostrato l’importanza e l’efficacia del riciclo nella lotta contro il cambiamento climatico.

Green Money ha recuperato 440.000 bottiglie di plastica PET, contribuendo significativamente alla riduzione dell’impatto ambientale. Questa buona pratica ha permesso un risparmio primario di 1,9 tonnellate di CO2 in atmosfera. Questo dato evidenzia come il riciclo della plastica sia un’opportunità importante per ridurre le emissioni di gas serra. Per dare un’idea concreta di questo risparmio, 1,9 tonnellate di CO2 in atmosfera equivalgono all’assorbimento annuale di circa 95 alberi adulti piantati in condizioni ottimali. In pratica, è come se Green Money avesse piantato un piccolo bosco di circa 2.500 metri quadrati.

Green Money è un’azienda privata che ha dimostrato come l’innovazione e la sostenibilità possano andare di pari passo. Tuttavia, per continuare a fare la differenza, Green Money ha bisogno del supporto di investitori privati e non.

Investire in Green Money significa contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Significa sostenere un progetto che ha già dimostrato di poter fare la differenza. Significa credere in un futuro più verde.

Il successo di Green Money nella Repubblica di San Marino è la prova che le buone pratiche ambientali possono avere un impatto significativo. Sosteniamo Green Money e contribuiamo insieme a un futuro più sostenibile.

